Denuncian despidos en Secretaría de Cultura

En plena contingencia sanitaria, empleados de la Secretaría de Cultura de Coahuila han denunciado recibir presiones por parte de la dependencia para firmar su renuncia.

Agustín Salas Rodríguez de 67 años, quien desde 2007 ha laborado como ayudante general en la Secretaría de Cultura Región Laguna, accedió a compartir su caso con esta casa editora.

El ciudadano aseguró que desde el 15 de octubre no ha recibido pago por sus labores, el cual equivale a tres mil pesos netos mensuales, por lo cual la dependencia tendría un adeudo con él de cuatro mil 500 pesos, aproximadamente.

Con documento en mano, manifestó que, durante el último mes, ha sido citado en el Museo de la Revolución por Lilia Esther de Lourdes Flores Luis, subdirectora de recursos humanos de la Secretaría de Cultura, quien comentó que sólo se liberaría su pago si él firmaba su renuncia y que como liquidación se le ofrece seis mil 300 pesos más dos meses de sueldo, lo que equivaldría a poco más de 12 mil pesos.

Además, si bien don Agustín cuenta con una carta fechada en agosto de 2012 y firmada por María Elena Arenal Rubín, entonces administradora de la Secretaría de Cultura Región Laguna, donde se consta que Agustín Salas Rodríguez labora en la dependencia desde 2007, se le informó que sólo se le toma antigüedad desde el año 2014.

Rodríguez recalcó que aun y si sólo se le tomara en cuenta desde 2014, la cantidad de liquidación le parece inaceptable, ya que Rodríguez sostiene que se le tendrían que dar "mínimo tres meses por año al ser despido injustificado".

El empleado sostuvo que el lunes 30 de noviembre tuvo su última reunión con Lilia Esther de Lourdes Flores Luis en el Museo de la Revolución de Torreón, donde se le volvió a notificar lo anterior.

También indicó que no le han permitido recibir consulta en el ISSTE, porque ya no aparece en el sistema, y que la institución de salud le ha exhortado llevar un recibo de pago más reciente para poder darle el servicio. Lo que en estos momentos no es posible, puesto que la Secretaría de Cultura tiene retenido su pago.

¿QUÉ DICE LA SECRETARÍA DE CULTURA?

En un ejercicio de derecho de réplica, este medio de comunicación buscó a la Secretaría de Cultura para conocer su postura y comparar los datos ofrecidos por Agustín Salas Rodríguez, pero voceros de la dependencia canalizaron la consulta a Comunicación Social del Estado de Coahuila.

Alejandra Fonseca, titular de Comunicación Social, mencionó que por el momento no cuenta con información sobre el caso ni sobre otros despidos en la Secretaría de Cultura.

"Estábamos viendo porque me quedaron de pasar información para ver si era despido o si era por recorte presupuestal, si se iba a cerrar o alguna otra situación, porque me comentaban que (los despidos) eran de algunos museos. Entonces, quedaron de pasarme la información y cuando la tenga se las hago llegar (…) Hablé por la tarde con Finanzas para ver si ellos tenían algo de información y quedaron de pasármela, como ahorita estamos con las comparecencias espero que no tarden mucho", concluyó.