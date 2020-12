No aspiramos al pensamiento único: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, tras dos años de Gobierno, se han sentado las bases de la transformación del país y cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos.

"No todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso, estamos conscientes de que existe oposición a nuestro Gobierno, y esto es legítimo y normal en una auténtica democracia, máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda impulsada por nuevas ideas que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras", señaló.

"Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro Gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando, y con eso tenemos", dijo.

Al emitir un mensaje con motivo del segundo aniversario del inicio de su Gobierno, hizo un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su "respaldo incondicional" y su entrega en la realización de obras en beneficio del pueblo.

En el patio central de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que las crisis sanitaria y económica causadas por el COVID-19 se han enfrentando con entrega, eficacia y "estrategias no convencionales", lo que ha permitido salir de la adversidad; sin embargo, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100 mil personas.

"Gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos, que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas", indicó.

Dijo que enfrentar la crisis económica fue menos doloroso que luchar contra los contagios del SARS-CoV-2, al desechar las recetas económicas neoliberales que endeudaban al pueblo para rescatar a los de arriba, como sucedió con el Fobaproa.

Unos 80 invitados, entre ellos los presidentes de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; y del Senado, Eduardo Ramírez, respectivamente; su gabinete federal, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; integrantes de su familia, empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Bremer, Olegario Vázquez Aldir y Carlos Slim Domit; el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo (PRI), y de la CATEM, Pedro Haces (Morena), escucharon el mensaje del Ejecutivo, que duró 42 minutos.

El mandatario explicó que sentar las bases de la transformación significa que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades, el derecho a disentir, hay transparencia, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el poder federal.

En seguridad, reconoció que en sus dos años de Gobierno el homicidio doloso, los feminicidios y la extorsión han aumentado, pero insistió en que se ha avanzado en la solución a la violencia que dejaron sexenios anteriores.

El Ejecutivo federal indicó que de 11 delitos de alto impacto han bajado ocho. "Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, los feminicidios y la extorsión, que han aumentado 3.8%, 8.9% y 21%, respectivamente".

Señaló que se está limpiando de corrupción la Conagua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, las aduanas, las Administraciones Portuarias Integrantes y el SAT. Presumió ahorros por un billón 300 mil millones de pesos gracias a la política de ahorros y austeridad.

Reconoció que de los 100 compromisos que prometió hace dos años en el Zócalo, ha cumplido 97, por lo que aún le faltan tres: descentralizar al Gobierno federal, el desarrollo de fuentes renovables de energía y conocer la verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.