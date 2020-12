Captan en video el asesinato del rapero Tripple Beanz

En dicha grabación se puede observar como Tripple Beanz camina hacia su auto mientras voltea a ver si no pasa coche, tras esto saca sus llaves para abrir la puerta del automóvil y le da la espalda a una camioneta que está justo en frente de él. Dos tipos vestidos de negro descienden del vehículo y se acercan ya con sus armas apuntándole a Beanz que fue sorprendido por los disparos y que en un arrebato por salvar su vida trata de huir, pero sólo consiguió rodar por el suelo, mientras que sus agresores continuaban disparándole. Según el medio digital RT, este hecho sucedió el pasado viernes 27 de noviembre.

Tras esto los dos sujetos guardaron sus armas y corriendo al auto que los esperaba se dieron a la fuga, esto fue captado por una cámara de video que se encontraba muy cerca de los hechos. A inicios del mes pasado, se informó el fallecimiento de otro rapero, nos referimos a King Von quien ha semanas de haber lanzado su nuevo disco "Welcome to O'Block" fue alcanzado por una bala durante un tiroteo en un estacionamiento de un club nocturno en Atlanta, Georgia.

HORROR OF RAPPER'S EXECUTION CAUGHT ON CCTV

The New Jersey Rapper #tripplebeanz Was Shot dead By Two Masked Gunmen Last Friday. The CCTV Of The Murder Has Been Released To Assist In The Capture Of the Gunmen Who Are Still On The Run. #NewJersey pic.twitter.com/lQ3LgHPZSh