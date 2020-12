El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que el debate, y en su caso aprobación de la reforma presidencial para prohibir el outsourcing, se pospondrá otra semana.

A pesar de que este lunes en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se acordó procesar esta iniciativa el próximo jueves, se les pidió otra semana más para avanzar en los acuerdos con la iniciativa privada.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Romero Hicks reveló que la noche del lunes platicó con el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y le dijo que la solicitud es que sigan los diálogos y se procesará hasta la próxima semana.

"Estamos atentos, no se va a procesar el jueves el tema de la subcontratación laboral. Hay una mesa de discusión con el Ejecutivo en la que también participa de manera preliminar el Congreso, porque el tema está en el Congreso, no en el Ejecutivo y nos han solicitado una semana más. Anoche platiqué con el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier a las 9:31 de la noche y la solicitud es que sigan los diálogos y también habrá, por supuesto la intervención de la Cámara de Diputados, donde está el tema. No se va a procesar el día jueves, se hará la próxima semana", dijo Juan Carlos Romero Hicks.

Este lunes por la noche, representantes del gobierno federal y del sector privado acordaron eliminar el outsourcing, es decir, la práctica a través de la cual una empresa crea otra para que se encargue de la contratación de sus trabajadores.

Desde la semana pasada iniciaron las reuniones de funcionarios de las secretarías del Trabajo y Hacienda, entre otras dependencias, con líderes del sector privado, buscando que los cambios legales al outsourcing sean avalados por ambas partes.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que desde el jueves pasado se llegó al consenso de desaparecer el esquema mencionado, pero aún hay detalles, como el reparto de utilidades para los trabajadores contratados por ese mecanismo.