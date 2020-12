Remueven un pedazo de su cabeza tras caer de un tercer piso

La austriaca Andrea Golda, de 52 años, es una madre de familia que trabaja como maestra y que ha perdido parte de su cráneo luego de que tuviera que ser removido tras un accidente.

Golda se encontraba de vacaciones en República Checa cuando, una noche, tras sentirse mareada, cayó de un tercer piso. Sobrevivió, sin embargo, los médicos decidieron inducirle el coma, para evitar que el líquido de su cerebro se derramara. Además de la herida en la cabeza, Andrea también sufrió ruptura de coxis, espina dorsal, costillas y mano, recoge el Daily Mail.

“Mi amiga y yo habíamos salido a cenar, pero cuando me fui a la cama tuve una sensación extraña en mi cuerpo que no puedo explicar. Me desperté por la noche sintiendo que no podía respirar, así que fui a la ventana para tomar aire. Debo haberme desmayado porque lo siguiente que recuerdo es que me desperté mientras me caía, no sabía qué hacer y luego escuché que todos mis huesos se rompían”, cuenta Andrea sobre el incidente.

“Mi corazón y estómago estaban bien, pero otros órganos como el riñón y el hígado estaban dañados. Tuve cuatro operaciones importantes en las que tuvieron que cortarme el cráneo para salvar mi vida debido a la presión en mi cerebro y me colocaron huesos de plástico para protegerlo”, añade sobre el tema de la recuperación, un proceso que, sabe, será largo.

“Mi cuerpo necesita mucho tiempo para sanar porque fue un accidente horrible, pero no puedo esperar por siempre porque tengo dolor todo el día y tiemblo durante toda la noche. Soy una persona tranquila, no me quejo y no soy una víctima. Crie a mi hija sola y ella es todo lo que tengo, por eso necesito luchar”, agrega Andrea.