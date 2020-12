Recuerdan con memes promesa de AMLO de tener un sistema de salud danés

Hoy martes se cumplen dos años de que el mandatario llegó a la Presidencia, luego de tres candidaturas presidenciales. Además, hoy entró en vigor el acuerdo para que las personas sin seguridad social tengan atención gratuita, que incluye las hospitalizaciones, consultas, procedimientos o estudios auxiliares de diagnóstico.

Sin embargo, en redes sociales se viralizó un fragmento de la mañanera, cuando López Obrador dijo que se aspiraba a que el 1 de diciembre los mexicanos gozarán de una atención médica como en Dinamarca, por lo que los memes no se hicieron esperar.

Algunos, satirizaron sobre la nueva realidad, una más parecida a Dinamarca.

Buenos días! Perdón... God morgen! Sorry por mi pésimo danés, pero aún no me acostumbro a ser como #Dinamarca. ¡Gracias AMLO! pic.twitter.com/IgkRt3WYoA