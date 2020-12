Voz de Palco

Al fatídico año aún le queda un mes y las despedidas no paran. Hoy, después de varios días del fallecimiento de Diego Armando, le llora un país, le lloran sus clubes, los hinchas, la religión “maradoniana”; le llora el planeta futbol.

En la jornada dominguera en Argentina, las lágrimas que se hicieron virales fueron las de su hija Dalma, en el palco de La Bombonera, donde en tantos partidos estuvo al pendiente de Boca, junto a su padre. Apenas al minuto 12, Edwin Cardona le puso número a la casa y corrió hacia la tribuna para rendirle tributo al referente argentino. Todos los jugadores del cuadro “xeneize” traían el famoso apellido en la camiseta.

Dalma agradeció el gesto sin evitar derramar tristeza. Cuando el encuentro culminó, todos los jugadores dirigieron aplausos de nuevo al “Diego”, a través de su hija. Ella, conmovida desde el palco, no dejaba de llorar y dar gracias.

En Italia, el Napoli goleó a la Roma. Insigne anotó de tiro libre, buscó la remera con el “10” en la espalda y la mostró a la cámara.

En el estadio, una gigantesca manta con la leyenda “The King” y la silueta de Maradona. El uniforme fue un tributo al exjugador, con los colores del modesto club italiano con el que ganó dos ‘scudettos’ y una Copa de la UEFA, más las franjas de la “Albiceleste”.

En España, el mejor jugador del mundo actual, Messi, se haría acreedor a una multa al ponerse la playera del Newell’s, sin importar contratos de marcas patrocinadoras; era lo que tenía a la mano para recordar al “Pelusa”.

En México, dicen que Gignac “desaprovechó” el minuto de silenciopara anotar uno o dos goles... En todo el mundo, hubo recuerdos para Maradona. Las redes se inundaron de su nombre.

Yo te vi, Diego Armando, en el Mundial de 1990 fallaste el penal en cuartos de final contra Yugoslavia; te salvó Goycoechea. En 1994, llegaste con todo junto a tu Argentina. De antemano, sabías que era tu última Copa del Mundo. Gritaste como loco tu gol en la paliza ante Grecia, donde Batistuta anotó un triplete. Estuviste en el triunfo contra Nigeria con goles de Caniggia. Hasta ahí llegaste, la nandrolona, efedrina… lo que haya sido, se cruzó en tu camino. “Nos cortaron las piernas”, dijiste.

En 1997, en tu despedida con Boca, aceptaste tus errores: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, ante el júbilo de miles. Hoy, todos te lloran. O casi… Han salido feministas a llamarte maltratador, abusador. Hoy salen también los puristas, los moralistas, los “ejemplares”.

Sabemos todos que las drogas note hacían bien (a nadie), pero vos no tomaste una pelota entre tus pies para ser ejemplo de buenas costumbres. Lo tomaste para hacer magia. Cambiaste la pared de tu humilde casa en Villa Fiorito por las mejores canchas del mundo. Supiste salir de la miseria para amasar una fortuna; en el futbol, lo conquistaste todo.

¡Cuántas palabras se han escrito en tu nombre! ¡Cuántas películas! Cuántos tributos se han rendido y se rendirán a partir de ahora.

Siempre polémico, en la vida y en la cancha. Tuviste vida de ‘rockstar’, tu propio programa de televisión. Tuviste un paso por México donde contagiaste de tu chispa a un equipo desahuciado. Palabras de aliento para quienes se acercaban a ti. Palabras de apoyo. Buen ánimo. Hiciste feliz a más de uno. Y cometiste errores, muchos, porque no eres Dios; demostraste que eres humano.

Pensé que habían pasado muchos días para seguir hablando del Diego, pero es que no se ha ido. A Faitelson le siguen tundiendo en su cuenta de Twitter como aquella tarde lo hizo Cuauhtémoc en el puerto de Veracruz y así se seguirá hablando del D10s en el campo. Único e irrepetible, como “El gol del siglo”, en México 1986, ante los ingleses.

Además, “El Freskas” me preguntó temprano si no hablaría del 10 en mi columna, ¿y quién soy yo para ignorar a quien me lee? Grande, Diego, con apenas 1.65 metros de estatura. Luz y sombra, siempre habrá algo para recordarte. Descansa en paz.

¿Le seguimos? Twitter: @Foko_54 y también respondo en @Champs_MX.

*Eduardo Sepúlveda//*[email protected]