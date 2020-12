Pide OMS a líderes en México dar el ejemplo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los líderes mexicanos "dar el ejemplo" y ponerse "muy serios" con la pandemia de coronavirus.

El director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, advirtió que México, al igual que Brasil, están en una "mala situación ante la pandemia de OVID-19".

Particularmente, de México refirió que el país "vio duplicarse el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre", cifras altas muy similares a las de agosto.

"Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio", subrayó Adhanom Ghebreyesus en la conferencia de prensa quincenal que su agencia dedica a la pandemia. "El número de crecientes casos y decesos en México es muy preocupante", alertó. "México está en un mal estado (...) cuando el número de casos se duplica pero el número de decesos cae, está bien, pero cuando ambos indicadores, decesos y casos se incrementan, es un problema muy grave".

Aunque enfatizó que la OMS no busca evaluar conductas particulares, insistió en su recomendación de usar cubrebocas, tener medidas de higiene y de distanciamiento social. E hizo un llamado a los líderes: "Esperamos que los líderes sean ejemplos... modelos... Pueden ser líderes políticos, religiosos, tradicionales, y pueden ser otro tipo de influencers. Y tienen que poner el ejemplo... De otro modo, que se dupliquen los casos y los decesos en el transcurso de unas semanas es una mala señal".

En su conferencia vespertina sobre la situación del COVID-19 en México de este lunes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el aumento al que se refirió el director de la OMS estaba previsto, que en todas las regiones del mundo aumentan las cifras y que "en México seguimos en una fase de ascenso que probablemente continuará hasta enero". "El doctor Tedros no es que me lo diga a mí o al presidente... Hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas ni festejos". Acusó a los medios de cambiar el sentido a las palabras del director de la OMS.

México este lunes alcanzó las 105 mil 940 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud, y el país acumula un millón 113 mil contagios. El país reporta un promedio de 497 decesos por día. A nivel global, es el onceavo país con más casos y el cuarto con más fallecidos.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza imponer medidas obligatorias contra la pandemia, incluyendo el uso de cubrebocas, diciendo que hay que confiar en la responsabilidad de los ciudadanos y respetar su libertad. Tanto él como Bolsonaro se rehúsan a utilizar el cubrebocas en las giras que llegan a realizar.