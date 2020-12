Las palabras tienen palabra

Reír nos brinda numerosos beneficios. Haga una prueba: al final del día, plantéese la pregunta: ¿Cuántas veces reí hoy? En muchas ocasiones tendrá que confesar que ninguna, o tal vez hubo una o dos risitas, pero si compara con las treinta veces diarias que recomiendan los expertos, habrá que reconocer que traemos un gran déficit de risas.

Pues sí señor: Dicen los que saben que "para estar sano, hay que reír al menos treinta veces al día, lo que contribuye al buen estado de salud física y mental, además de ser un mecanismo de defensa contra la ansiedad y el alivio del estrés".

Ahora, sea sincero y confiésese a sí mismo cuántas veces hoy estuvo triste, enojado, preocupado e invadido por el estrés. Si resulta que estas ocasiones fueron más numerosas que las de la risa, entonces hay un grave problema que resolver.

Yo tampoco sé nada y no lo ando presumiendo como Sócrates… ja, ja, ja.

Al reír y sobre todo al lanzar una carcajada, participan 400 músculos, por lo que se fortalecen sistemas como el muscular, nervioso, cardiaco, cerebral y digestivo, según investigaciones del psiquiatra William Fry, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Entre muchos otros efectos, tengamos presente que la risa relaja las tensiones acumuladas, nos libera del insomnio y con ello nos permite dormir mejor, al suprimir el estrés.

Además no olvidemos que la alegría embellece el rostro haciendo a las personas más atractivas y seductoras, que la risa fortalece el sistema inmunológico porque aumenta los niveles de células T, encargadas de defender al organismo de tumores y virus y que además mejora el sistema cardiovascular, aumenta la circulación de oxígeno y fortalece el sistema nervioso.

Riendo con frecuencia e intensidad, podemos incrementar la producción de endorfinas, reduciendo el dolor cuando uno está enfermo, mejorar la motivación y la creatividad, reducir los niveles de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol y la epinefrina y en general, relajar los músculos.

Y no me puedo ir sin dejar de contar un chistecín: "Querida suegra: Por favor no me diga cómo debo criar a mis hijos. Yo tengo el suyo a mi lado y créame que hay mucho qué reclamar". Ja, ja, ja.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA:

Erick Carrión: ¿Cómo se escribe bulevar o boulevard?

LE RESPONDO:

Bulevar en español. Boulevard en francés.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Saber que no se sabe constituye tal vez el más difícil y delicado saber.