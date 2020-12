Ciclista por poco es 'tragado' por un lago tras ser derribado por sus olas

El incidente fue grabado en Chicago, Illinois, por un helicóptero de la cadena de televisión ABC7 que estaba patrullando una ciclovía aledaña al Lago Míchigan luego de que el camarógrafo a bordo se percató de que un ciclista estaba siendo afectado por el alto oleaje del lago, por lo que decidió grabarlo.

En el video, el ciclista estaba avanzando con cautela y las olas parecían no poder alcanzarlo hasta que una ola se estrelló con tal fuerza en la orilla que el agua tumbó al hombre de su bicicleta y fue arrastrado hacia el lago por unos segundos.

Afortunadamente el hombre logró levantarse y logró alejarse de la ciclovía momentos después. De acuerdo con la cadena ABC7, el ciclista no resultó herido.

This is very dangerous. Waves crashing onto bike path can push you into the lake. Thankfully this person okay. #lakemichigan #chicago #waves pic.twitter.com/7N1bGyEXyG