Mujer sale volando de un asiento trasero tras ser embestida por conductor irresponsable

El accidente ocurrió en Brooklyn, Nueva York, cuando un hombre de 22 años identificado como Ryan Ortiz no respetó el semáforo en rojo y atravesó una intersección a muy alta velocidad pero terminó estrellándose con un auto. El impacto provocó que una mujer de 32 años de edad que viajaba en el asiento trasero del vehículo, el cual era un Uber, saliera volando y cayera en el asfalto.

La cadena de radio WABC informó que la mujer sufrió heridas graves y fue trasladada a un hospital, en donde aún permanece en cuidados intensivos, mientras que el conductor del Uber y Ortiz también recibieron atención médica pero se encuentran en condición estable.

Ortiz enfrentará cargos penales por su negligencia al volante; sin embargo, se desconoce exactamente cuales se le imputarán.

WATCH: Footage of the serious accident Bedford & Dekalb that left a woman in critical condition. pic.twitter.com/wHmtdF3sWf