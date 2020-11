Coahuila no fue incluido en el programa “Unidos por el Progreso de México y el bienestar de todos”, en el que el gobierno federal realizará inversiones para obras de infraestructura, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC), delegación Coahuila Centro, Raúl Flores González.

El empresario explicó que “algunos estados como Coahuila, no estamos incluidos” y cuestionó irónico “¿seremos los patitos feos?”.

Anunció que ante este panorama, los socios de la cámara se prepararán para ir a otros estados a buscar trabajo en estas obras anunciadas por el gobierno federal.

Flores González indicó que ve con pesimismo la situación económica de Coahuila y en especial de las regiones Centro y Carbonífera, por la falta de trabajo y la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), que no termina de pagar la deuda que tiene con los proveedores, no está dando trabajo a constructoras y el gobernó federal no realiza inversiones de infraestructura en estas partes de la entidad.

Ver más: Excluye la federación a Coahuila de programa de reactivación económica