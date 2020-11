Dueño de empresa despide a un empleado por negarse a rezar y recibe críticas

El dueño de una empresa de plomería en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos, recibió fuertes críticas luego de despedir a un empleado por negarse a rezar durante una actividad en la que era obligatorio participar.

El caso comenzó a hacerse viral cuando apareció en redes sociales un video que muestra el momento en que el propietario de Aurora Pro Services dice a sus empleados, reunidos en el estacionamiento, que deben participar en una oración. "No tienes que creer en Dios, no te tiene que gustar, tienes que participar. Si no lo haces, está bien, no tienes que trabajar aquí. Te pagan por estar aquí. Este es nuestro primer propósito principal. Así que si no quieres participar, está bien. Deja tus cosas aquí, no tienes que trabajar aquí. No es una opción", dice el hombre en el video.

Un empleado comparte su deseo de no participar en la oración y entonces es despedido. "Bueno, no puedes trabajar aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Escucha, puedes buscar un abogado, dejar tus cosas aquí, hemos terminado", responde el dueño.

Según el perfil de la empresa en Yelp, el gerente se llama Oscar David. "Cada mañana nuestra empresa comienza su día con la lectura del Santo Evangelio, una oración, escuchamos nuestros valores fundamentales y en unidad oramos por alguien que necesite sanación", lee la descripción de perfil de la compañía en este portal.

A raíz de la controversia, internautas han señalado que de acuerdo con la ley laboral de Estados Unidos, despedir a alguien por sus creencias religiosas es ilegal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @davenewworld_