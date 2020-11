Da a luz en casa porque médicos confundieron sus contracciones con gripe

Una estadounidense dio a luz en el baño de su casa luego de que los médicos en el hospital confundieran sus contracciones con gripe estomacal y se negaran a ingresarla.

El pasado 12 de junio Natosha Kramer, del estado de Ohio, estaba en las últimas semanas de embarazo cuando sintió dolores en el vientre. La mujer de 32 años acudió a un hospital, donde le hicieron una ecografía, sin embargo, en lugar de prepararla para dar a luz, le dijeron que tenía gripe estomacal y la enviaron a casa. Las contracciones no cesaron y horas más tarde, la mujer dio a luz a su hija Nola con ayuda de sus padres.

"No sabía que estaba pariendo, porque me dijeron que tenía un virus estomacal. No pensaba que iba a dar a luz", cuenta Natosha.

La mujer transmitió el parto en directo en Facebook. Cinco meses después, la niña sigue sin tener certificado de nacimiento, por no haber nacido en un hospital, informa el Daily Mail.