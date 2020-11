Consultorio Deportivo

Este 2020 que mañana entra en su recta final nos ha dejado desolados, familiares, amigos queridos y compañeros nos han dejado, hoy más que nunca vivimos en la incertidumbre de un estado de salud favorable, hoy estamos bien y mañana no sabemos cómo nos ira, hay muertes producto de la terrible pandemia que nos azota, otras producto del deterioro físico o del natural e implacable paso del tiempo, a la generación de mi tiempo esos que nacimos entre los años 50 y 60 agregados un buen número de la siguiente setentera que crecimos entre saltos y sobresaltos ideológicos, de diferentes expresiones del arte como una voz de protesta en voces de Serrat, Cortéz, Parra, Sosa, Jara, Silvio, Pablo y entre Dieguitos y Mafaldas como lo canta en la odisea Sabinera del camino bostero a la Bombonera o la búsqueda en el puesto de revistas para el alegre encuentro con el libro irónico y agudo del cartón de Quino, unos para alabar al 10, otros para mover a la reflexión ¡la magia del 10, del irrepetible Diego! Del que sobran las explicaciones de cualquier tipo, de las asumidas en su mea culpa ¡la magia de Quino! El padre creativo de Mafalda, esa pequeña con la que los de piel delicada no se quisieran topar, dos que ya no están, saber ser, saber reconocer ¡qué difícil!

Han pasado ya unos días desde la partida de Diego Armando Maradona, un futbolista único, excepcional, sin demagogias, capaz de conducir y entrevistar brillantemente en aquellas "Noches del Diez", de hacer magia hasta dominando una tapa de refresco hasta cargar con un equipo cual Cid Campeador desde un glorioso mundial del 86 hasta un lamentable final del 94 y al tenebroso contraste de su terrible vida personal, de la ilusión de una copa en otras circunstancias dirigiendo a Messi el otro virtuoso y un renacer capaz de levantar con todo el respeto debido a dos equipos por los que nadie apostaría, el Nápoles y Dorados, ¡ este 2020 nos deja sin Dieguitos ni Mafaldas! Y el futbol, el hermoso futbol el que nunca estará unido a la lógica nos da a un cerebral Chivas y a un poderoso León en semifinales, al momento de enviar esta columna seguirá la moneda al aire ¿lo dirán Cruz Azul y Pumas? En el futbol local, la tribu Irritila ahora con la dirección técnica de Rodrigo "Pony" Ruiz continua invicta al empatar a uno en su campo de la Quinta Ximena en justo empate de último minuto ante el ordenado FCD Santiago al mando de Severo Meza, la tribu logró un punto extra al superar en penales a los neoleoneses con gran actuación de su portero José Miguel Martínez quien atajo en el primer tiempo un penal y en los tiros de penal tres, el próximo domingo los Irritilas enfrentaran a las 12:00hrs. al Saltillo FC en el Estadio Fco. I. Madero de la capital del estado en gran choque de líderes del grupo ¡Hasta la próxima! *Jorge Mario Galván Zermeño//*