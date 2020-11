Pumas aburre, pero avanza a antesala de la final

- Un austero empate 0-0 bastó ayer en Ciudad Universitaria para que Pumas dejase en el camino a Pachuca y avanzar así a las semifinales del torneo Guard1anes 2020.

Los universitarios fueron dominados en casa, especialmente en la primera mitad, pero la ventaja 1-0 conseguida en el partido de Ida alcanzó para unirse a León, Chivas y Cruz Azul en la siguiente ronda.

DUELO CAPITALINO

León enfrentará al Guadalajara en una de las semifinales. Pumas se medirá a Cruz Azul.

Pumas regresa a la ronda de los cuatro mejores por primera vez desde el Apertura 2018, cuando perdieron ante el América de forma vergonzosa.

Segundos en el torneo regular, los universitarios buscan romper una sequía de títulos que data del torneo Clausura 2011, cuando alzaron la séptima corona de su historia.

Se trata de un sorprendente torneo para un equipo que se quedó sin entrenador a dos días de iniciar el torneo por la renuncia del español Míchel González. El argentino Andrés Lillini, encargado de sus fuerzas inferiores, tomo las riendas.

Pachuca fue mejor en el primer tiempo en el que generó claras llegadas de gol que el delantero chileno Víctor Dávila no pudo capitalizar. La primera fue a los tres minutos, con un intento desviado por el portero Julio González.

Dávila dispuso de otras tres ocasiones, inlcuyendo un remate que estrelló en un poste. No fue hasta los 44 minutos cuando Pumas realizó su primer disparo a puerta. El remate del argentino Juan Dinenno dentro del área fue desviado con apuros por su compatriota Óscar Ustari.

Los universitarios dieron un aviso más con un intento del paraguayo Carlos González, rechazado por Ustari a los 49.

En la segunda parte, Pumas enderezó el partido ante unos Tuzos que perdieron el control del medio campo, pero siguieron insistiendo en busca de descontar, lo cual nunca lograron en el deslucido empate.

Rival muy difícil