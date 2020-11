Machismo y feminismo

"

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Regina Freyman, catedrática de la Escuela de Humanidades y Educación, del Tecnológico de Monterrey, señala que la razón de la fecha se remonta al asesinato cometido el 25 de noviembre de 1960 contra las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas que luchaban por los derechos de las mujeres. Tras su asesinato ordenado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa se convirtieron en símbolo de lucha contra la violencia de género y en su honor se declaró esta fecha como el día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En Latinoamérica esta fecha se conmemora desde el año 1981. Sin embargo, en México se adoptó hasta 1999, explica la especialista".

En lo personal, el 25 de noviembre representa un día feliz, pero solo después de las 7:45 de la mañana cuando di a luz a mi primer hijo en el desaparecido hospital francés de la Ciudad de México, después de muchas, muchas horas de "parirás con dolor" -terrible dolor me tocó en suerte-, por lo que las monjas que atendían el asunto me dieron a las 7:30 a. m. una aspirina, dado que mi doctor, que regresaba de un viaje, no había aparecido. En el entorno no existían aún las técnicas mentales y profilácticas preparativas.

Es increíble que en la Biblia Nueva Versión Internacional -también de 1999- se diga aún «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará».

Es Dios el que presuntamente habla, enojado por la historieta de la serpiente y Eva. Como si no fueran deseosos los maridos… Tuve otros dos hijos, pero atendida a tiempo por otro médico… posiblemente infringiendo la "ley divina" citada. En la siguiente generación para evitar a las mujeres el parto con dolor y para no atar a los médicos a sus pacientes, se inició la moda de la cesárea. Sin embargo, en un caso cercano, un médico queretano que tenía "fiesta en casa", no quiso atender al instante a una paciente ya con dolores de parto, causando daño a madre e hijo.

Es muy triste que sea la maternidad, la reproducción de la especie, lo que sea un "castigo" doloroso para la mujer, según la propia Biblia. Por supuesto la publicidad religiosa y otras, incluyendo desde luego la comercial, disfrazan exitosamente la maternidad como "la dulce espera", entre otras cursilerías, hasta hacerla verdad para la mayoría.

SOIS BELLE ET TAIS-TOI.

"Sé bella y cállate", o bien en mexicano, "Calladita de te ves más bonita". Es el tema que mejor minimiza a las mujeres… Y en particular a las periodistas. Hay películas y libros, estudios sesudos incluso, con ese indignante título francés. Hubo una película de Allégret de mitad del siglo pasado así llamada y posteriores que la imitaron. Ah, pero los cultos franceses, de los que no se podría sospechar, tienen otras elegantes manías, por ejemplo las tarjetas de visita de una señora casada no llevan su nombre sino solo el del marido, Madame Pierre Durand, aunque ella se llame Periquita Dupont.

Pero en honor a las francesas recuerdo haber leído el caso de una doctora violada por varios tipos que detuvieron su coche. Tras la fechoría, los invitó a pasar a su casa por una copa en la que puso lo debido para sedarlos y los castró a todos, cortándoles los nervios y los cuerpos esponjosos. Buena idea para una legislación de la 4T. Por cierto, también está la vasectomía sin necesidad de hospitalización, gracias a la cual por lo menos ya no pueden embarazar a niñas. Ese crimen en México se castiga con cárcel y es tradición de que a los que entran por semejante delito caen bajo equipos de presos que a su vez les hacen lo mismo…

¿CUÁL ES PEOR? A estas avanzadas alturas de la vida, no sé cuál es peor, si el machismo o el feminismo actual (con algunas versiones comprensibles y hasta aplaudibles), pero otras estúpidamente dirigidas por destructoras y escandalosas conductas al servicio de los políticos que utilizan lo que pueden contra la 4T, oponiéndose por dinero, siempre EL DINERO, al régimen democrático real que se está construyendo.

En tiempos antiguos describía Aristófanes a mujeres que se ponían de acuerdo para negarse al sexo con tal de que sus hombres dejaran de guerrear. Tampoco es una mala idea, señoras. Lo malo es que hoy por hoy siempre habrá una mujer machista y traidora para tomar su lugar. Esas son las peores contra su propio género. Como dice el dicho del siglo XIX, "El peor enemigo de una mujer es otra mujer". El término de "machismo", presente entre todas las religiones, por cierto parece oriundo de México, pero en lengua náhuatl 'macho' significa "ejemplar, digno de ser imitado". Se implica en este sentido la valentía. Ojalá fuera ejemplo, porque la palabra machismo tiene su origen en el uso de macho, en el particular sentido nefasto que tiene en el español mexicano.

Y todo esto es lo que produce la violencia, llega al abuso horrible y hasta el asesinato. Solo puede desaparecer con la educación desde los primeros años y muy especialmente la educación de las madres que jamás deben decirle a una hija "Anda, sirve a tu hermano".

A mi entender para remediar en lo posible esta larguísima lucha entre los géneros -lo verán en el libro de marras-, que data de muchos siglos, solo puede de momento haber algunas soluciones: 1. Todas las escuelas deben ser mixtas y el derecho a la educación general y obligatorio, a la par entre niños y niñas. La cultura para todos. La justicia más absoluta para ambos sexos en materia de pagos y de oportunidades. Solo así mujeres y hombres del futuro serán sin duda VERDADEROS COMPAÑEROS, diferentes a los de hoy en todos los niveles.

Jamás "un cinturón de castidad" para las mujeres mientras los hombres se van a entrematar porque cada cual tiene un dios diferente, como en la Edad Media que todavía sobrevive.