Estos dos años no han sido fáciles: AMLO

A dos días de cumplir dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido fácil enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19, la crisis económica generada por esta pandemia y enfrentar los embates de sus opositores.

"En estos dos años he contado con el apoyo de ustedes, de la mayoría de los mexicanos. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica, y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegio, pero dijimos basta y ya son otras las condiciones y el pueblo ya despertó y ya no quiere dar marcha atrás".

"Vamos hacia delante hacia la transformación de México por el bien de nosotros y por el bien de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos", dijo.

Al supervisar acciones de mejoramiento urbano en la colonia popular Xicoténcatl, donde cientos de personas se dieron cita y donde se observó que no se guardó la sana distancia, el titular del Ejecutivo federal señaló que para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus se contó con las camas necesarias para atender a los enfermos.

Acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el presidente López Obrador confió en que pronto se pueda superar la emergencia sanitaria con la vacuna que pueda hacer frente a este virus.

DE LOS PRIMEROS PAÍSES

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que el Gobierno mexicano será de los primeros países en obtener la vacuna para el coronavirus SARS-CoV-2, que será "universal y gratuita" para la población.

"Ya hemos dado por adelantado a los laboratorios el dinero que se requiere para que México sea de los primeros países en obtener la vacuna contra covid, yo espero que muy pronto estemos ya vacunando a nuestro pueblo", afirmó.

Las declaraciones de López Obrador ocurren días después de revelarse que Pfizer ya solicitó el registro de su antídoto ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El Gobierno de México presentó el mes pasado un ambicioso plan de adquisición de dosis de varias farmacéuticas que permitiría vacunar a más 116 millones de personas contra la COVID-19, 20 millones de ellas durante el primer trimestre de 2021.

México ha precomprado hasta ahora 77,4 millones de dosis de la británica AstraZeneca, 34,4 millones de la estadounidense Pfizer, 35 millones la china CanSino y 34,4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).