Transparente 'transapariencia'

La muy transparente Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai) presentó al Congreso local una propuesta de presupuesto para el 2021, con un alza del 33 por ciento, para llegar así a un monto nuevo en ese año de 104 millones 815 mil pesos.

El presupuesto, aún no aprobado, pero ya bastante criticado por los propios legisladores y por la opinión pública y mediática, incluye una controversial asignación de 673 mil 600 pesos destinados a "productos alimenticios". Dicha partida pagaría lonches, sodas y galletas, ni más ni menos, a razón de un poco más de 56 mil pesos mensuales.

El titular de la augusta Comisión, Bernardo Sierra, compareció el viernes virtualmente ante los Diputados para apoyar su petición presupuestaria.

Con la mayor frescura, el Comisionado Sierra defendió al cólera en tiempos del COVID, diciendo que el rubro de lonches, sodas y galletas que estaría a su cargo el año próximo comprendería el pago de alimentos para los asistentes a capacitaciones o eventos de la Cotai.

"Normalmente", aseguró Sierra magisterialmente, "en las capacitaciones que se hacen aquí en la Comisión, se convoca a los sujetos obligados, vienen aquí y se les da un 'coffee break' con galletas o digamos, sandwichitos o alimentos como fruta, agua, café.

"Pensando que el año que entra se vuelva a retomar esta actividad de manera presencial y que podamos seguir haciendo este tipo de eventos, es que se está considerando para este rubro", añadió juiciosamente, según reportó EL NORTE el sábado.

La Diputada Claudia Tapia preguntó al Comisionado presidente de la Cotai si, ante la situación financiera del Estado, se podría prescindir de una partida para "sandwichitos y galletitas". Enfáticamente respondió Sierra: "Sí lo creo... actualmente este monto se puede prescindir en cierta medida".

¿Pues qué esperas, comisionado sin comisión, para ejercer esa "cierta medida" y borrar del catálogo de la infamia presupuestal de este país miserable por definición la indiscreta partida para lonches, sodas y galletas que te están reclamando?

¡Ah, qué necedad del H. Comisionado de Transparencia esperar la cachetada bien dada de la Diputada Tapia para reaccionar!

Mas esta frivolidad del Comisionado nos lleva fatalmente a otro absurdo de los que se vivían en México, antes de López Obrador (según él), pero igual durante y después de la Divina Cuarta Transformación de don Andrés. Nos revela que transparencia no significa honestidad, sino "transaparencia".

"Transparencia" no significa que no hay corrupción y quiere decir más bien que los profetas de la transparencia son cínicos, pues exhiben su incompetencia y su deshonestidad transparentemente, pero no eliminan la corrupción. Al contrario: la multiplican como poda de mala yerba.

Las sodas, lonches y galletas del Comisionado Sierra, que muestran en sus migajas la corrupción de nuestros servidores públicos, los ciudadanizados los peores, son tan transparentes como la dichosa Cotai, pero son absolutamente inmorales e indebidos, aunque una legislatura laxa aprobase esta vez torpemente, que no fue así, el gasto en canapés de burro, absurdo en un tiempo sin reuniones públicas que, además, genera pobreza.

Las transas de Pío, las de Bartlett, las de Cienfuegos (el generalote), las del cobijagate de Benavides Pintos, las del dron chocado en tierra y las de todos los presupuestívoros todos los días en este país han sido transparentes y la mugre se ve a simple vista.

Pero todas las transas, transparentes como hojas de lechuga, están impunes y así seguirán. Ojalá que el Comisionado Transparente se enferme del estómago con la empacada de lonches, sodas y galletas que se va a dar. Que le aproveche.

ÁTICO

Los "sandwichitos" de $ 674 mil exhiben que transparencia no significa cero corrupción.