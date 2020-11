Telecomunicando

OBSESIÓN POR CONTROLAR EL IFT Y LA DOMINANCIA DE TELEVISA

Vaya que sorprendió el intento de albazo que se vivió en el Senado el viernes pasado. Sin aviso previo, iniciaron votación para elegir presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se intentó imponer, otra vez, al actual presidente interino Adolfo Cuevas como presidente formal. Hubo dos rondas de votación: en la primera, de 99 votos totales, Cuevas se llevó 62 de 66 que necesitaba (se requieren dos terceras partes de los votos presentes), y en una segunda ronda, de 98 votos obtuvo solo 59. ¿Qué le falló a Monreal? Uno pensaría que para que un grupo político se anime a lanzar una votación sorpresa, es porque ya tiene los votos amarrados. Y sí, tenía ya acuerdo con el PRI y con Dante Delgado que se sumaron -en mi opinión haciendo el ridículo-, pero al parecer la sorpresa cayó como bomba en Palacio Nacional y por ello algunos morenistas votaron por Ramiro Camacho (el único comisionado que ha designado López Obrador), quien en la primera ronda tuvo 15 votos y en la segunda 20, mientras que Javier Juárez, apoyado por el PAN, obtuvo 16 y 14, respectivamente.

No hay duda que, como lo he venido repitiendo en este espacio, existe un fuerte afán por controlar el organismo autónomo. Esta votación apresurada no es un caso aislado, además de la iniciativa de reforma constitucional para desaparecer al instituto presentada por el senador Monreal en junio pasado, hay que sumar al análisis el contexto actual:

1. Discriminación de género. El Pleno del IFT está integrado solo por hombres. El viernes 20 de noviembre se dieron a conocer las dos listas de mujeres candidatas que envió el Comité de Evaluación al presidente López Obrador para ocupar dos plazas en el instituto. Las dos listas contienen seis nombres en total, en ambas coinciden cuatro candidatas que obtuvieron las más altas calificaciones aprobatorias. ¿Por qué insistir en mantener el club de Toby? ¿Por qué no esperar a su designación para que el Senado vote la presidencia del IFT y que incluyan en la fórmula también a las dos mujeres que conformarán el Pleno? Así lo recomendó la senadora Xóchitl Gálvez del PAN justo durante el proceso de votación del viernes.

2. Controversia vs. el IFT. Hace unos días, el Senado volvió a interponer controversia constitucional ahora contra la nueva modificación al Estatuto Orgánico del IFT que intenta hacer colegiados los nombramientos de los altos niveles. Cierto, esta reforma al Estatuto realizada por los cinco comisionados contra el voto de Cuevas, intentó sacudirse el saboteo a su autonomía que le propinó el Senado con la primera controversia y con ello quedaría sin materia. Es decir, al reformarse los preceptos que fueron combatidos por el Senado en la primera controversia, vendría su sobreseimiento y con ello, se cerraría este capítulo. Pero no, con el número 184/2020 se puede consultar en el sitio de la SCJN que el Senado interpuso esta nueva controversia y que, además, se otorgó la suspensión. Habrá que revisar el detalle cuando se dé a conocer el expediente completo, pero la obsesión parece enfermiza.

3. Dominancia de Televisa. El viernes pasado tempranito, el IFT dio a conocer la declaración de dominancia de Televisa en el mercado de televisión de paga en 35 localidades. Esta resolución fue adoptada por el Pleno en la sesión XXII del 18 de noviembre, hubo cinco votos a favor y uno solo en contra… adivine usted de quién.

*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México. Este artículo refleja la posición personal de la autora: Twitter: @soyirenelevy