Mujer pinta su casa de negro para 'conmemorar' el 2020

Hannah Beachler, una mujer afroamericana, compartió en su cuenta de Twitter la fachada de su casa en Nueva Orleans, Estados Unidos, la cual pintó de color negro para conmemorar los eventos que ha traído el año 2020 y recibió decenas de comentarios positivos por parte de los usuarios.

Beachler detalló que ella no pintó la casa sóla, sino que contrató a varios pintores que la ayudaron a completar el proyecto en dos meses.

Los pintores utilizaron pintura de alto brillo para pintar la casa en varias capas y luego la cubrieron con antireflejante, pero ella decidió dejar la puerta principal de su casa del color blanco que tenía, pero aún así pintó de negro las persianas de madera que acompañan a su puerta.

En otro tweet, Beachler compartió algunas fotos del interior de su hogar, en donde el color que predomina es el negro pero que es acompañado por muebles de distintos colores, particularmente el blanco.

Miles de usuarios reaccionaron positivamente ante el color de la casa, con algunas personas incluso delices de que la fachada de la casa podría asustar a los niños.

Inside for those asking. Guest bath, dining and kitchen. I’m very That y’alk digging my house. I love it! It’ll be a work in progress forever pic.twitter.com/ByL2XzMU21