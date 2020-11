Camión queda colgando de un puente luego de que su conductor perdió el control

El accidente ocurrió en Mariúpol, Ucrania, cuando un camión semirremolque estaba recorriendo un puente pero patinó debido a la superficie mojada y se estrelló con la valla de seguridad, provocando que la cabina del vehículo quedara suspendida en el aire porque sus ejes traseros quedaron atorados con el pequeño muro de protección.

Ningún otro vehículo resultó dañado durante el accidente y el operador del camión salió ileso, aunque podría enfrentar consecuencias administrativas por haber violado los protocolos de seguridad y haber dañado la infraestructura, de acuerdo con el portal RT.

Un conductor que transitaba por carretera debajo del puente grabó al camión que aún colgaba del puente momentos después del accidente y publicó el video en redes sociales.

Ukraine: This is the situation on the Mariupol-Volnovakha highway. The truck driver was driving on a wet road, when suddenly the wheel caught on the bump stop and the truck rolled over the bridge. But the car did not fall, but remained in the air. pic.twitter.com/JltzlqabeW