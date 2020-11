AMLO se pronuncia sobre la elección de 2021

Al posicionarse por primera vez de manera explícita sobre el proceso electoral del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la alianza entre el PRI y el PAN, pero aseguro que "el movimiento progresista" que encabeza ganará las elecciones, así como la revocación de mandato en 2022.

En compañía del gobernador Jaime Bonilla, el titular del Ejecutivo federal señaló que para 2021 no solo se renovarán las gubernatura de 15 estados, sino también la Cámara de Diputados, en donde advirtió que los grupos conservadores buscarán regresar a hacer un manejo faccioso del Presupuesto y que éste no llegue a los pobres.

Ante esto, el mandatario señaló que el movimiento que encabeza no permitirá "fácilmente retrocesos" y que regrese el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios.

"Aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve acabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, la prensa escrita, las redes sociales, de que están buscando una alianza el PRI y el PAN. ¡Imagínense eso! Realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país.

"Es importante que haya dos grandes agrupamientos, como ha sido la historia de México y del mundo, dos corrientes, la corriente liberal y la corriente conservadora, por eso ahora se están quitando las máscaras los que engañaban que decían que eran distintos y se están uniendo ¡Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía!".

"No sólo habrá elecciones en 15 estados para gobernadores, si no se renovará la Cámara de Diputados que es fundamental lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo, sólo es cosa de pensar que la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto, es una función clave, porque durante el periodo neoliberal pues no les importaba el presupuesto, se usaba el presupuesto para comprar lealtades, y votos, había partidas de moches para todos.

"Por eso las elecciones del año próximo van a ser muy importantes porque los conservadores van a querer regresar al manejo faccioso del presupuesto, para que no le llegue el apoyo a la gente".

"Pero todavía en el 2022 tenemos otra cita con la historia, porque decidimos nosotros que se aplique la revocación del mandato y yo me voy a someter a una consulta ciudadana.

Por lo que expresó: "Que no coman ansias los conservadores, hay esos dos momentos importantes, trascendentes. El año próximo, 2021 y 2022, yo estoy seguro que va a ganar el movimiento liberal, las fuerzas progresistas, le van a ganar al partido conservador, al partido de la corrupción, al partido de los privilegios".

Sin embargo, el mandatario garantizó que su gobierno respetará todas las expresiones políticas, pero advirtió que defenderá que se lleve a cabo el proceso de transformación que, asegura, necesita México.

"No vamos a permitir fácilmente retrocesos, no queremos que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, queremos heredar a las nuevas generaciones un México justo, igualitario, fraterno, un México libre, democrático, soberano, por eso es nuestra lucha", dijo.