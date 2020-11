En los medios

XDentro de las charlas virtuales del grupo Unidos por el Toro, el Ingeniero Valente Arellano presentó el libro “Valente Arellano, una promesa”, en él comparte vivencias, anécdotas y los andares en el mundo del toro del llorado matador lagunero ¡Valente el valiente! Rezaban los tendidos, los aficionados volvieron a ellos movidos por la expectación causada por el fugaz astro de la Comarca, y cómo no hacerlo, si en un día como hoy de 1982 los tendidos de la Plaza México lucieron abarrotados con un lleno hasta el reloj para presenciar una novillada, leyó usted bien, una novillada en la que anunciados en el cartel se leían los nombres de Manolo Mejía, Ernesto Belmont y nuestro Valente Arellano, para lidiar novillos de La Venta del Refugio que debutaba en el coso más grande del mundo y como no habría expectación si el 7 de noviembre Valente había armado la escandalera al cortar as orejas y el rabo de “Pelotero” de Felipe González en el junto a sus alternantes Belmont y Mejía dieron vida a un inolvidable e irrepetible tercio de quites en el que cada uno ejecutó dos de ellos, recuerdo una emotiva crónica del Maestro Pepe Alameda que hacía evidente su admiración por el lagunero ¡un torero de los tres tercios!

El Ing. Arellano nos narra en su libro el camino nada fácil recorrido por el infortunado diestro, su voluntad férrea por prepararse su afán por prepararse y superar percances de gravedad como una seria lesión de la rodilla. Valente sigue siendo recordado y admirado aun por nuevas generaciones que no tuvieron la fortuna de verlo torear pero que gracias a la historia gráfica han podido captar la magnitud de "Valente Arellano, una promesa! La Plaza de toros Torreón, hoy "Valente Arellano" cumplió el pasado miércoles 25 su aniversario número 86, una obra sin precedentes en nuestra entonces joven ciudad ¡larga vida Señora! LA ANÉCDOTA Las reseñas de la inauguración de la entonces Plaza de Toros Torreón relatan un ambiente festivo y sobre todo de orgullo por la construcción de la que en su momento fue la segunda plaza de importancia de nuestro país, solo debajo de El Toreo de la Condesa, las crónicas taurinas de la época nos hacen ver la buena cantidad de festejos con muy buenas entradas que se llevaban a cabo en el coso de la colonia Moderna, el aforo era considerable en proporción a la población de ese entonces en nuestra ciudad. LAS EFEMÉRIDES En un día como hoy de 1920 la ganadería de Coaxamaluca debuta en El Toreo de la Condesa en un mano a mano entre el Maestro Rodolfo Gaona y Domingo "Dominguín", en 1965 se inaugura la plaza de Amatitán, Jal. Con Juan Silveti hijo y Humberto Moro con toros de Castorena, en 1968 nace en Guadalajara el periodista Juan Antonio de Labra, en 1979 se forma el Centro Taurino de León A.C. en León, Gto. En 1981 alternativa en Pachuca, Hgo. de Maribel Atienzar de manos de Ernesto San Román "El queretano" y de testigo Raquel Martínez con toros de Pepe Garfias, en 1982 la Plaza México se llena hasta el reloj con el cartel en el que alternaron Valente Arellano, Ernesto Belmont y Manolo Mejía y debuta la ganadería de La Venta del Refugio, en 1991 el departamento del DF otorga cartel a las ganaderías de Los González, La Misión, La Gloria, Teófilo Gómez, Curro Rivera, San Manuel, Marco Garfias, El Junco, Carranco, Vicky de la Mora, Vistahermosa y Viuda de Alfredo Ochoa. En 1996 llegan a nuestro país 78 cabezas de ganado para su reproducción en las ganaderías San Martin, Los Olivos y Los Encinos, en 2004 faena de orejas y rabo para Rafael Ortega con el toro "Fandango" de Fernando de la Mora en un mano a mano con Eulalio López "Zotoluco" en la Plaza México ¡Hasta la próxima!