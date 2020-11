Nuestros subagentes, que distribuyen sarapes finos desde la “capirucha” del pan de pulque, nos reportan que a unas horas de que el “góber” Miguel Riquelme Solís se presente allá por el Palacio de Coss a rendir cuentas en su Tercer Informe de Gobierno elpróximo lunes, no acaba de darle los últimos “retoques” al documento. Y es que el formato virtual que se seguirá en este evento, resultado delfunesto coronavirus, implicará cambios sustanciales en lo general, sobre todo en los tiempos, en una mayor austeridad, pero a la vez en la cantidadde invitados, que serán los mínimos: tan solo los miembros del Congreso, los integrantes del gabinete legal y ampliado, uno que otro invitado especial y párele de contar. Es un hecho que del grupo de rijosos aliancistas, es decir, sus compañeros de la Alianza Federalista, pues no fueron convocados por las razones mencionadas.

Nuestros subagentes, que ya andan de acomedidos preparando el foro, nos comentan que respecto al contenido del informe el mandamás coahuilense no halla qué poner o qué quitar, y hasta presume que ha sido mucho el trabajo realizado este 2020, de manera que tendrá que resumir, algo que de seguro agradecerán los miles de empleados estatales a los que los secretarios dieron la orden de conectarse a ver el informe y aplaudir aunque sea de manera virtual. Pese a los ya 9 meses de pandemia y el reto que ha implicado, seguramente muchos esperan el mensaje político de don Miguel, justo a la mitad del camino, y ahora con la perspectiva que tiene Coahuila de cara al 2021 y ante el desafío presupuestal derivado del fuerte recorte aplicado por la 4T.

El anuncio del “góber” Riquelme, doctorado “honoris causa” en epidemiología, respecto al endurecimiento de medidas para controlar la preocupante ola de contagios del fastidioso coronavirus que se registra en La Laguna, llegó justamente cuando los integrantes de la Mesa de Salud mandaron un SOS a la ciudadanía y a las autoridades para que se restringiera la movilidad social por lo menos de jueves a domingo desde las 10:00 de la noche a las 5:00 de la mañana con el fin de disminuir la incidencia de contagios y defunciones, que en el mes de noviembre alcanzaron la cifra máxima en comparación con los meses anteriores. Según nuestros subagentes, ya sumamente agotados por andar detectando “pachangas”, con todo y que se había acordado dar permisos para “algunas” celebraciones sociales que se ajustaran al cumplimiento de los protocolos, habrá mayor vigilancia, incluyendo a los salones “fifí”; lo más seguro es que nadie se case o haga estas fiestas de esa magnitud porque van a estar sumamente vigilados.

Otras nuevas medidas que anunció don Miguel a unas horas de que inicie diciembre es que no habrá ampliación de horarios para venta de bebidas embriagantes, tampoco el tradicional desfile “Luz y Magia”, las pistas de hielo y villas navideñas que se colocaban en la provincia, lo que ya de entrada será un importante ahorro de recursos. Lo cierto es que, a decir de los subagentes, que reciben las quejas de los vecinos sensibles que lloran por todo, también en Torreón ya son varios los que se preguntan de quién será el bar ubicado a media calle del Diagonal Reforma, atrás del estacionamiento de una conocida tienda de conveniencia, quien además de ser inmune a las medidas de la sana distancia, cierra hasta las seis de la mañana sin quién les diga nada, ni los inspectores del Municipio, ni los del Estado.

Nuestros subagentes, disfrazados de empleados de AHMSA que esperan agobiados la entrega de sus aguinaldos para la primera semana de diciembre, nos reportan que las veladoras prendidas al Grupo Villacero parece que dieron resultado, pues ya se dio la tan esperada reunión del Grupo Acerero del Norte (GAN), al que pertenece AHMSA, y donde se dio la autorización para la venta de acciones de Alonso Ancira, con lo que al parecer se destrabará la complicada situación de la empresa acerera que prácticamente estaba en ruinas, y con ella, el futuro de miles de empleos en la región Centro-Desierto. Consolidado el nuevo grupo de inversores encabezado por Julio Villarreal, también presidente del Grupo Financiero Afirme, ya nada más se espera que se le devuelva al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los 200 millones de dólares que ha reclamado y reclamado por el supuesto sobreprecio que cobró Alonso Ancira por la planta de fertilizantes que le vendió a Pemex. Por cierto, los subagentes preguntan, esos “milloncillos” ¿en qué serán empleados por la 4T? ¿En la compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19?, ¿en apoyar a los Estados que han estado pagando los costos de la pandemia sin mucho apoyo del Gobierno federal?, ¿o para aceitar la maquinaria el año entrante en que hay elecciones federales y Morena quiere ganar 15 gubernaturas en juego, así como conservar el poder en la Cámara de Diputados? Conste, es pregunta.

Y donde una vez más quedó claro que es “tierra sin ley” es en la hermana república de Gómez Palacio, pues nuestros subagentes, disfrazados de deportistas inconscientes, señalan que ni el mismísimo temible coronavirus ha logrado que las autoridades municipales y mucho menos las estatales, con todo y sus dizque endurecidas medidas para salir del semáforo epidemiológico rojo anunciadas por el “góber” José Rosas Aispuro, apliquen la ley a todos por igual y logren meter en cintura a uno que otro “despistado” que a costa de la salud de los ciudadanos sigue operando de manera desafiante al virus, y a la autoridad, sus negocios no esenciales. Y es que, de acuerdo con los vecinos de la Calzada Fundadores del sector habitacional conocido como Miravalle, un complejo futbolístico se encuentra funcionando con singular alegría con una aglomeración de cientos de asistentes, quienes se pasan por el arco del triunfo las medidas de sana distancia y más si se toma en cuenta que luego de la “cascarita” en este “deporte de contacto” cada uno regresa a sus hogares y otras actividades, por lo que resulta inaudito que ninguna autoridad tome cartas en el asunto, y con una doble cara, por un lado un día sí y otro también se la pasan declarando que están haciendo su trabajo, mientras que en lo oscurito permiten seguir operando este tipo de negocios como si el mismo estuviera en una realidad paralela donde su irresponsabilidad no traerá consecuencias en la salud de miles de laguneros si se toma en cuenta la cantidad de personas contagiadas que un solo positivo puede provocar, por lo que sería bueno que además de la alcaldesa de la “alternancia”, la morenista Marina Vitela y don Pepe Rosas Aispuro les explicaran a los dueños de gimnasios y otras canchas deportivas, que recientemente solicitaron los dejaran operar ante la crisis económica que padecen, por qué a este complejo deportivo de Miravalle sí se le permite funcionar y por qué a ellos no; sin embargo, resulta triste ver que ni los pronunciamientos de la Mesa de Salud de La Laguna para exhortar a las autoridades a tomar una postura seria y contrarrestar los contagios hacen eco en quien gobierna a las llamadas “tierra de los alacranes” y la ciudad “cuna de la Revolución” para salvaguardar la salud de sus habitantes. Veremos.

Los que habían trabajado como nunca son las autoridades estatales y municipales, quienes se coordinaban en el operativo de vigilancia para supervisar que la ciudadanía acatara las normas sanitarias, pero el gusto les duró poco. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de chalecos deshilachados, que en los últimos dos fines de semana los muchachos de Antonio “El Ranger” López hacen el trabajo sucio, o más bien, dan la estocada final a los apercibimientos que realizan los demás. En cada salida de operativo se dividen en tres grupos. En el primero van de Padrón de Finanzas; en el segundo, los de Inspección Municipal; y el tercero lo encabeza el “clausuro todo” de Adelaido Flores. Cada equipo lo integran elementos de cada una de las corporaciones, pero llama la atención que los inspectores municipales, cuando van con los del estado, se desaparecen del convoy tras realizarse una llamada de atención a algún particular; y es que dicen que la gente de don López regresa para “arreglarse” con la promesa de que no se les sancionará de manera oficial, o sea, hacen su “Navidad”. Si de por sí el tema de la pandemia es delicado y todavía hay renuencia de parte del ciudadano, con estas prácticas todo se complica. Por cierto, en estos operativos “el gran ausente” es la Federación, pues toda la chamba se la dejan a los locales.