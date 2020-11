Julio González aclara polémica en el penalti

os Pumas están en a un paso de las semifinales del Guard1anes 2020, se impusieron en la ida de los cuartos de final (0-1) al Pachuca y ahora buscan sellar su pase en Ciudad Universitaria.

Ante la ausencia de Alfredo Talavera, Julio González ha defendido el arco auriazul de buena manera. El META se perfila para ser titular en el juego de vuelta, pero sabe que en el regreso de "Tala", él volverá al banquillo universitario.

"Tenemos una excelente relación, se me acercó en todo momento, siempre me da consejos y me dijo que hiciera lo que hago todos los días y ahora sí que ponerle el ejemplo a los más jóvenes. No siento presión, pero sí motivación porque 'Tala' ha demostrado ser el mejor de la liga y me gusta mostrar que puedo cubrir el arco de Pumas", declaró el exsantista.

SU ESTILO

Sobre la polémica en el penalti que ejecutó Víctor Guzmán, en el que le gritó que lo fallaría, explicó el arquero que es su estilo y sí influyó.

"Es algo que intento hacer en los partidos, sea el que sea. Es un estilo. Creo que lo desconcentré un poco. Se acercó al final y me dijo unas palabras, nada malo. Sirvió para desconcentrarlo y qué bueno", contó.

Sobre el juego de vuelta ante los Tuzos en el Olímpico Universitario, Julio sabe que no está nada escrito.

"Ayer fue lo planeado, un partido inteligente, con un buen desempeño. No está nada cerrado, Pachuca es un rival peligroso. Somos un equipo que sabe a lo que juega. Estoy seguro que si estamos al máximo nivel, será difícil que Pachuca nos gane", sentenció.

Julio González no teme en decirlo: están cerca de ser campeones. Para el arquero universitario, la unión del equipo felino es su fortaleza en este Guard1anes 2020.

"Creo que la fortaleza es el equipo. Pumas ha demostrado que juegue quien juegue tenemos el mismo nivel. La regularidad se forjó en la solidez del equipo. Esta es la fortaleza y con eso vamos a pelear el título. El objetivo principal era estar en los cuatro primeros y ahora dentro, es ser campeón, no hay otro. Estando en semifinales, estamos más cerca de ser campeones".

Luego de estar sin equipo durante el invierno anterior, el portero nacido en Acapulco recibió la oportunidad con Pumas y no ha defraudado, siendo un relevo bastante confiable.

316 MINUTOS ha acumulado Julio defendiendo el arco de los universitarios en el actual torneo.

Carrera de sacrificio