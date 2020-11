Ordena AMLO abrir seguimiento al Frenaaa

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno "no espía" a opositores y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dar a conocer los expedientes que reservó cinco años sobre el Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa) y su dirigente Gilberto Lozano, a los cuales el organismo de inteligencia ha dado seguimiento desde mayo.

El 26 de noviembre se documentó que el CNI desde fines de mayo ha seguido, no espiado, a esta organización, pues la información proporcionada por el CNI es de baja calidad.

El organismo de inteligencia federal entregó cinco reportes -testados en su gran mayoría- en los que se consigna información general de la organización opositora, pero no proporciona detalles de las acciones efectuadas por el CNI, pues argumentó que están reservados por seguridad nacional.

López Obrador por su parte aseguró que "lo que apareció no es cierto", sobre el seguimiento al Frenaaa que ha ejecutado el CNI.

"Está el documento del Centro Nacional de Inteligencia", se le reviró. "Sí, sí, pero son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes, a ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado. Ni al señor Lozano ni a Aguilar Camín, ni a Krauze ni al señor Junco, a ninguno de nuestros adversarios, a nadie.

"No llevamos a cabo esas acciones de espionaje, que eran muy comunes en el viejo régimen, esa es mi respuesta".

El Ejecutivo recordó al exsecretario de Gobernación del expresidente Carlos Salinas, Fernando Gutiérrez Barrios, quien les decía a los cercanos: "'Vean los periódicos, ¿Para qué van a estar investigando?, ahí está todo'. Y la verdad que sí, los periódicos dan información sobre nosotros, todo el tiempo".

No obstante, el presidente instruyó al CNI a que se den a conocer los expedientes que reservó hasta 2025 por razones de seguridad nacional.

López Obrador expresó que su administración no es igual a los gobiernos del pasado porque no hay espionaje y ya no existe el Cisen, el aparato de inteligencia de gobiernos priistas y panistas.

"Ahora lo que se hace es que en el nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje, se le da protección a la gente", dijo.