Nayarit aprueba uso obligatorio de cubrebocas

Con reformas a la Ley de Cultura Cívica el Congreso de Nayarit aprobó el uso obligatorio de cubrebocas y se autorizaron sanciones de 36 horas de arresto o multa de hasta mil 700 pesos a quien no cumpla.

Según las enmiendas aprobadas, las sanciones se impondrán a quien no cumpla con el uso de cubrebocas, gel desinfectante para manos, mantener una distancia segura entre las personas, cubrirse la boca y el rostro al toser o estornudar, evitar escupir en vía pública y demás medidas que las autoridades sanitarias emitan.

Si el infractor o infractora es jornalera, obrera o trabajadora no podrá ser sancionada con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día y tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

La reforma establece un catálogo de infracciones para garantizar la efectividad del cumplimiento con el argumento de privilegiar la seguridad ciudadana y salud pública.

En las mismas reformas se estipula que los ayuntamientos deberán difundir los programas necesarios a la población para que den a conocer de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección sanitarias.

La intención, según los legisladores, es facilitar la reapertura de negocios, locales, lugares de entretenimiento, parques, jardines, unidades deportivas y espacios públicos para la reactivación de la economía.