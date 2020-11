Aseguran haber encontrado cucaracha en famosa cafetería en Querétaro

Recientemente en redes sociales ha trascendido la fotografía que muestra a una cucaracha en un mostrador de una sucursal de la reconocida cafetería Starbucks, hecho que ha despertado desconcierto entre el público.

Según la información compartida en la red, la imagen fue tomada en Plaza Ubika, en Juriquilla, Querétaro, misma en la que se aprecia al animal desplazarse bajo uno de los platos que promociona los platillos del establecimiento.

"Con este frío, me dije un café de Starbucks. (Ubika Juriquilla) Pero cierto habitante (cucaracha) me quitó las ganas. Se lo comenté a los empleados, y solo un 'upsss perdón'. El tapetito sanitizante para los pies al entrar, gel para manos pero y adentro", escribió Yessica Ann en Facebook, quien aclaró que no le pasó a ella pero decidió compartir la experiencia.

Ante esto, usuarios se han cargado de difundir la imagen pidiendo a Starbucks que responda por la situación.