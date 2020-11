Películas para desconectarse de todo y pasar un buen rato

En el cine hay de todo, historias biográficas, relatos que ilustran, personajes de los cuales aprender, momentos con los que emocionarse y mucho, mucho más.

De entre toda esta oferta, hay películas que resultan ideales para pasar un buen rato, entretenerse y disfrutar. No significa que sean historias vacías o simples, es sólo que, ante todo y primordialmente, son perfectas para desconectar de los problemas del mundo y distraer la mente.

Bumblebee

Esta precuela de la saga Transformers en el cine, dio en el clavo al centrarse más en la dinámica con la protagonista que en la parafernalia de tecnología. Una historia sobre amistad y crecimiento, con un toque de ciencia ficción, acción y aventura, sazonado con nostalgia ochentera y gran producción.

Always be my maybe

Una comedia sencilla y quizá predecible, pero con mucho encanto gracias a un equipo de actores con buen química y mucha espontaneidad cómica contagiosa. La historia de un par de amigos que se enamoran, se separan y luego deben luchar por su amor, sin perderse a sí mismos en el proceso.

Pitch Perfect

La primera cinta de esta trilogía musical es sin duda la mejor y la que encantó a un público que se comprometió de lleno con un grupo de chicas universitarias en un concurso de canto a capela, con mucha energía, creatividad y personalidades excéntricas pero divertidas y muy memorables.

Ghosts Girlfriends Past

Algo así como la historia de ‘Cuento de Navidad’ pero en que el protagonista es un mujeriego visitado por los ‘fantasmas de sus novias’ que, como en el relato navideño, le muestran pasado, presente y futuro para ayudarlo a reevaluar su vida. El concepto funciona y es una comedia atinada.

Knives out

Historia de detectives con misterio, intriga, muchos giros sorpresivos, impecables actuaciones y un elenco de primera del que la cinta sabe sacar provecho; es de esas historias que atrapan, invitan al espectador a deducir la solución y al mismo tiempo lo llevan a una montaña rusa de revelaciones.

Real Steel

Robots gigantes en peleas clandestinas es suficiente para asegurarnos que se trata de una historia de acción y ciencia ficción con mucha adrenalina. La cinta además opta por un tono más familiar y con algunas lecciones de vida, divirtiéndose con la premisa de una forma, no violenta, sino amena.