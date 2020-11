Actriz sorprende al revelar que aún le queda su uniforme de la escuela

La actriz de Hong Kong, Carman Lee Yeuk, está sorprendiendo en la red al revelar que a sus 54 años aún le queda su uniforme de la escuela, que usaba en la adolescencia.

El año pasado la cantonesa, conocida por su apariencia juvenil, visitó su antigua escuela, donde le obsequiaron un uniforme como los que usan actualmente las estudiantes. Carman se dio cuenta que era el mismo diseño y modelo que ella usaba cuando iba a estudiar.

Este año, celebrando su cumpleaños 54, decidió ponerse el uniforme y quedó sorprendida de que aún le entre, recoge el Daily Mail.

"Cuando visité el campus, expresé mi deseo de tener un uniforme que los estudiantes usaban porque yo había tirado el mío hace mucho tiempo. La directora inmediatamente le pidió a su personal que tratara de encontrar un uniforme nuevo adicional, pero solo quedaba el tamaño adecuado para las niñas de secundaria. Entonces decidieron regalarme uno […] Me sorprendió que todavía pudiera encajar en él y me abrumaron las emociones. En comparación con mi antiguo yo, mi figura no cambió, pero mi corazón se había vuelto mucho más fuerte", cuenta la actriz.