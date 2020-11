Azafata muestra un extraño fenómeno natural, grabado desde la cabina del piloto

A través de redes sociales, una auxiliar de vuelo rusa compartió un video en que se observa el ‘fuego de San Telmo’, un fenómeno natural poco frecuente que aparece "debido a las luces estroboscópicas durante el vuelo bajo condiciones de nubosidad", según explica la mujer en su cuenta de Instagram.

Tomada desde la cabina del piloto, la grabación muestra ráfagas que parecen relámpagos azules, detalla la agencia Ruptly.

Los pilotos no consideran ese fenómeno meteorológico como peligroso, ya que no suele causar daño al avión, pero siempre llaman la atención dado que no son comunes y despliegan un espectáculo natural que resulta algo aterrador.

