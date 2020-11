Mujer devuelve a museo una pieza antigua que había robado

Una mujer estadounidense envió al Museo Nacional Romano un paquete que contenía una pieza de mármol que había robado del lugar, junto con una nota en que se disculpa por lo que hizo.

La antigua roca que la mujer robó, tiene una inscripción que lee: "A Sam, Te quiero Jess, Roma 2017", recoge la agencia Ruptly.

"Me siento terrible, no solo por haber robado esta pieza de su lugar legítimo, sino también por ponerle una inscripción. Estuvo extremadamente mal por mi parte y solo ahora, como adulta, me doy cuenta de lo desconsiderado y despreciable que fue", explica esta persona en su carta, añadiendo que intentó, pero sin éxito, limpiar la pieza.

El director del museo, Stéphane Verger, le dijo al diario Il Messaggero que el paquete llegó desde la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, y que la persona que envió debió visitar Roma como turista en 2017 y aparentemente robó el fragmento de mármol para dárselo a su novio.

Verger explica que la pieza devuelta por Jess es mármol originario de Anatolia (Asia Menor), que se utilizaba en el Imperio romano. "Probablemente fue robado de un parque arqueológico, tal vez el Foro Romano", comenta.