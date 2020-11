De Inglesita

Nací una década después de que alcanzó la gloria, pero su partida solo me confirma lo majestuoso que es para el mundo del futbol.

En un ambiente donde el mexicano ha generado rivalidad deportiva contra Argentina por el antecedente histórico entre las selecciones, uno esperaría que alguien como Diego Armando Maradona no fuera bienvenido al país. Claro, en el 86 aún no recibíamos los duros golpes que significaron Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero hablamos de que hace poco vino a Dorados de Sinaloa y fue recibido como un rey.

De hecho, el documental “Maradona en Sinaloa” amplió mi perspectiva sobre El 10. Un Diego ya desgastado mental y físicamente, arribando a un equipo de Segunda División, francamente me pareció una movida de marketing más que de cualquier otra cosa. Pero de estar al borde del descenso, Dorados llegó a dos finales consecutivas. No me corresponde juzgar lo táctico, si fue buen o mal estratega. Lo que sí, es que me quedo con la motivación que despertó en sus futbolistas y en cómo se ganó a la afición.

Desde mi punto de vista, tanta gente no puede estar equivocada. Como en todo, hay excesos que llegan a ser cuestionables, como la religión que profesan los ‘maradonianos’ más devotos con su iglesia. Pero el miércoles por la noche no pude dejar de ver compilaciones de videos sobre cómo reaccionaron programas de televisión de todo el mundo al recibir la noticia en vivo. ¿Tantos se habrían puesto de acuerdo para llorar en simultáneo? ¿Tan bajo habría caído la ética de algunos para jugar esa sucia carta en busca del mejor rating? No lo creo.

SEGUNDO TIEMPO

También escucho a quienes dicen que el futbol de antes era mucho más sencillo que el de ahora. ¿Antes se jugaba con

mejores canchas, balones, calzado? Yo hoy sigo sin ver un gol similar al que le clavó a la Juventus con el Napoli de tiro libre. Creo firmemente, sumado por lo que escucho, veo y leo, que nadie ha tratado a la pelota como lo hizo Maradona. Para viajar al pasado, deseando estar vivo en ese momento, disfruto de la narración de Víctor Hugo Morales en el Estadio Azteca. Aquel día mundialista, se dieron lo que seguramente son los dos goles, legítimos e ilegítimos, más populares de este deporte. Dichosos quienes lo disfrutaron en el momento.

El mundo ha reaccionado de una manera impresionante en medio de esta pandemia. Nunca pensé ver imágenes de aficionados de River y Boca abrazándose por un sentimiento en común.

Y hoy, quienes sentimos la pérdida futbolística de alguien que fue elevado al grado de Dios, pero se ha revelado terrenal, entendemos la razón.

TIEMPO EXTRA

Estas líneas están pensadas para hablar del futbol inglés semanalmente, sin embargo, en esta ocasión no es así. Podría tomarse como argumento el duelo mundialista entre Argentina e Inglaterra, pero no. La ocasión hoy amerita por mucho, hablar íntegramente del inigualable Diego Armando Maradona.

*Oscar Parra Silva//*[email protected]