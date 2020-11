GUERRERAS ROSAS

¿Qué pruebas nos pone la vida para sacar la fuerza que hay en nosotros? ¿Qué tan resiliente soy para entenderlo? ¿Cómo me convierto en guerrero, en guerrera?

Para cerrar el mes de octubre tuvimos invitadas de lujo en Vibremospositivo.

Nos acompañaron la empresaria paraguaya Teresita Adorno y desde México, Vicky Hamdan, para hablarnos sobre cómo ser resilientes y continuar siempre ante cualquier adversidad.

A Teresita hace 4 años atrás le descubrieron un cáncer de mama, fue diagnosticado a tiempo y comenzó con el tratamiento quirúrgico, pero luego tuvo una metástasis y estuvo un año haciendo quimioterapia y radioterapia. Estuvo un año bien y al siguiente año le volvió a aparecer una metástasis y hace 8 meses que está en tratamiento. La lucha fue intensa, sigue siendo intensa, pero nunca se ha rendido.

Teresita nos comenta que la prevención es muy importante. Su abuela había tenido cáncer de mama, así que siempre se controlaba.

Es importante tocarse, para ver si hay algún nódulo y en el caso que aparezca recurrir al médico.

Le costó al principio aceptar su situación, es muy difícil, genera mucha angustia, pensó en sus hijos y su familia, hasta que decidió aceptarlo, abrazarlo y enfrentarlo.

El apoyo de su familia fue lo que le dio fortalezas para vivir y seguir adelante.

Teresita trabaja en la agricultura y ganadería y por su trabajo viaja mucho y puede manejar la situación sin problema, aunque sigue con su tratamiento.

Aprendió a estar bien ella para poder servirle a los demás.

Otra gran inspiración y guerrera rosa es mi tía, Vicky Hamdan, que hace 11 años atrás, fue a un chequeo debido a la menopausia y no se quedó a gusto con el diagnóstico que le dieron y fue a otro ginecólogo en el que le dijeron que tenía un problema de matriz y que había que operarla. Le encontraron unas bolitas de agua en su mama, le hicieron una biopsia y al momento de operarla, el diagnostico fue positivo y apareció el cáncer, por lo que también le extirparon el seno.

Cuando ella despertó de la operación, se enteró de la noticia y cayó en shock, estaba muy asustada.

Para Vicky el apoyo de su familia también fue súper importante. Sus hijos la apoyaron muchísimo.

La mente y el conectarse con uno mismo es muy vital para seguir adelante.

A Vicky la ayudó una amiga en su primera quimioterapia, que también estaba en tratamiento y con ella se empezaron a acompañar y eso la motivo mucho a continuar.

Crearon un grupo que se llama "Magnolias de amor" conformado por 95 personas que se apoyan entre sí en esos momentos tan difíciles.

Teresita también creó un grupo con el mismo fin que se llama "Legión de rosas".

Nos dicen que no hay que tener miedo, que podemos encontrarle sentido a nuestras vidas, no hay que desesperarse, hay cosas que no se pueden cambiar y hay que saber llevarlo adelante y apoyarnos y ayudarnos entre todos.

Gracias de verdad Teresita y Vicky por inspirarnos, me emociono hasta las lagrimas con solo recordar el programa, porque son un ejemplo de superación, de valentía y de guerreras. Necesitamos personas con empatía en este mundo que nos hagan entender que el mundo es maravilloso, no importa por lo que pasemos, si sabemos encontrar el regalo de cada situación y agradecer.

Gracias, gracias, gracias, mis guerreras rosas, guerreras del mundo!!!

