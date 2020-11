'Gobierno aplica viejas prácticas de espionaje'

Mientras que legisladores de Morena defendieron el trabajo "de monitoreo" que realiza el Centro Nacional de Inteligencia sobre el Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa), activistas, analistas y cuadros de oposición acusaron al Gobierno federal de reproducir las prácticas del pasado.

Luego de que se publicó que el Gobierno federal, por medio del CNI, mantiene un seguimiento puntual de los movimientos del Frenaaa y de su dirigente Gilberto Lozano, senadores de Morena rechazaron que haya espionaje contra el grupo opositor al presidente de la República.

Antares Vázquez dijo que lo que hace el Gobierno federal actualmente es un "monitoreo" necesario y del cual inclusive ella ha sido objeto. "No me parece que los estén espiando, no es un espionaje el hecho de seguir cuentas, es parte. Yo, por ejemplo, estoy constantemente monitoreada, porque así tengo que estar. El espionaje es que nos sigan, intervengan tu teléfono y sigan a tu familia. Eso se acabó", dijo.

Rubén Rocha Moya pidió "probar el dicho", puesto que el presidente López Obrador prometió que no habría espionaje a afines ni a adversarios; en todo caso, la inteligencia debería ser para tratar de combatir al crimen organizado. Recordó que él mismo fue espiado en la década de 1960 y que esa fue una práctica de Gobiernos del PRI y del PAN.

Mientras, legisladores de oposición consideraron que las prácticas de antaño, de seguir a los adversarios del Gobierno, se mantienen a pesar de las promesas de que habría un cambio.

El especialista en temas de seguridad Alejandro Hope consideró que "esto demuestra que el actual Gobierno de la República todavía utiliza el aparato de inteligencia para hacer seguimiento sobre la oposición política. También lo que demuestra es que no ha habido una reforma de fondo al aparato de inteligencia".