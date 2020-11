Hoteleros de Coahuila, en contra de extinción de recursos

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C. (AMHMC) informó que se respaldará la controversia constitucional que presentarán los diez gobernadores de la Alianza Federalista, misma que pretende dar marcha atrás a la extinción de los fideicomisos por parte del Gobierno Federal.

El presidente de asociación, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, puntualizó que es deber de los servidores públicos pugnar para que cada estado reciba lo que le corresponde, sin importar colores partidistas o intereses personales.

Mencionó que la extinción de los 109 fideicomisos, es una acción que va en detrimento de todo el país, puesto que desaparecieron rubros que apoyaban la investigación científica, la innovación, la seguridad pública, atención a desastres naturales, fondos metropolitanos, financiamiento a emprendedores, entre otros.

"Los diputados federales por Coahuila los eligió el pueblo, pero solamente algunos votaron en contra del presupuesto oficial. Cuando eres diputado, tienes que dar la cara a la gente, a la ciudadanía", dijo.

Indicó que como asociación se ha solicitado una reunión para el día 27 de noviembre, no obstante, hasta el momento solo cuatro diputados han aceptado.

Añadió que se debe dar seriedad y compromiso a estas encomiendas, pues las decisiones afectan a una mayoría.

"No habrá obra, hospitales, seguridad, bajar la mano, no presentarse, pues no se vale, porque dinero sí hay, pero se va a obras que no necesitamos como la refinería, tenemos cinco", destacó.