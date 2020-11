Isabella Ibarra y el amor en lo onírico

Fue hace dos años cuando la inspiración poética volvió a abrazar en folios a Isabella Ibarra. El amor y el sueño se convirtieron en las palabras claves que le abrirían las puertas de una nueva aventura en páginas.

Así, Amor en cualquier parte del sueño (2020) se convierte en la segunda entrega de Isabella Ibarra, después de su poemario Rumbo al quebranto (2017). En esta nueva escritura, la poeta explora temas como el suicidio, la ansiedad, la ausencia de seres queridos y la violencia contra la mujer.

"Me interesan estos temas porque los he vivido de cerca, tanto con amigos como en persona, desde mi propia perspectiva".

Poesía, crónica y narrativa fueron el material con el cual Ibarra labró el cuerpo de su obra. Para la escritora, soñar también se asimila a interpretar experiencias ajenas y hacerlas suyas a través de la palabra.

"Muchas de las historias que vienen contadas no son realmente como pasaron, algunas son fantasías de donde quisiera llevar. Otras como no son perspectivas totalmente mías, sino de personas cercanas, la cuento de manera onírica".

Así, en la lectura del libro se puede situar a la autora en un espacio entre fantasía y realidad. Allí entinta con su arte a los dos principales conceptos de su obra: el amor y el sueño.

"El amor nos hace soñar y los sueños, en muchas ocasiones, surgen de una idea romántica. Cuando soñamos, soñamos cosas que quisiéramos que pasaran o que ya pasaron anteriormente, y creo que se pueden unir ambos".

Entre líneas, la poeta también profundiza en lo personal y señala un texto dedicado a un primo fallecido. En él narra momentos de convivencia

"David fue quien me metió un poco más al mundo del arte porque él era músico. Entonces, me enseñó a tocar guitarra. Él era una persona abierta y amigable, como que traté de seguir su rumbo. Cuando fallece empiezo a ser extrovertida y me metí a escribir y a componer. Es un parteaguas".

Y es que llamar a las ausencias a través de la poesía, es una forma de recordar y agradecer a quienes han partido, una conmemoración onírica que se relaciona con el título del libro.

"Precisamente hablo de que lo vi en sueños. Hay dos poemas en los que hablo sobre cuando nos topamos en sueños a las personas fallecidas. Es como volver a estar un rato con ellos, como si no hubiera existido ninguna ausencia".

ARTE VISUAL

Fiel a su estilo, Ibarra se rodeó de artistas visuales laguneros para complementar las ideas de sus textos. Así, artistas como Santiago Espericueta, Jorge Robles, Tom Palomares y Teté Domínguez aportan al compendio con sus diseños.

"Me gusta que el poema y la ilustración sean uno, que si no lo entiendes con las palabras puedas entenderlo a través de la visión".

Ibarra realizará la presentación de Amor en cualquier parte del sueño mañana sábado 28 de noviembre, en una transmisión que podrá observarse a través de las páginas de Facebook de la escritora y de Cravioto Editores. Además, el evento contará con la presencia del escritor Miguel Amaranto y la poeta Aleida Belem.