Sin reacciones, voluntarios de vacuna china contra COVID en Nuevo León

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que desde el lunes y hasta este jueves se han aplicado vacunas chinas CanSino a 62 voluntarios en la fase tres del ensayo clínico que esa empresa realiza en el estado. Hasta el momento, ninguno de los voluntarios ha presentado reacciones o efectos secundarios. De la O Cavazos estimó que, aunque la Secretaría tiene tres meses para enlistar a mil voluntarios que cumplan todos los requisitos para participar en el protocolo de investigación que se realiza en el Hospital Metropolitano, un mes completarán con ese trámite. Según el secretario, hasta el lunes habían sido seleccionados 600 de un total de mil 740 voluntarios que cumplían con las condiciones para ser incluidos, previo consentimiento informado en el protocolo de investigación.

Por otro lado el secretario informó que este jueves arrancó la aplicación de pruebas antigénicas, que permiten detectar casos de COVID-19 en 15 minutos. Comentó que en el primer día se aplicaron 103 pruebas, de las cuales 20 dieron positivo al virus SARS-CoV-2. De la O aseveró que en total se adquirieron cuatro mil, cuyo costo es de un poco menos de la mitad de las pruebas tipo PCR, que cuestan alrededor de dos mil pesos.

Advirtió que no se les hará el examen a personas que viajen de otros estados a la entidad expresamente para hacerse esta prueba; tampoco a quienes no tengan los síntomas, pues son pruebas caras y deben emplearse adecuadamente sólo en caso necesario, no porque alguien tiene miedo por haber acudido a una reunión de convivencia. Destacó que, todo el país, sólo en Nuevo León y en la Ciudad de México se usan las pruebas antigénicas, aunque en la capital del país son de otro laboratorio.

Por otro lado informó que la entidad continuará en semáforo epidemiológico rojo, pues el indicador de casos diarios de contagio se elevó de 650 a 673 durante la semana pasada, aunque el promedio diario de defunciones disminuyó de 33 a 29. La ocupación de camas para pacientes Covid se mantuvo en 52% y en camas de terapia intensiva incrementó de 60% al 62%; ambos indicadores están en semáforo naranja.

En el informe de este jueves, que corresponde a las 24 horas previas, la Secretaría Estatal de Salud reportó 699 casos de COVID-19, la cifra más alta de las últimas dos semanas. De prevalecer este nivel de contagios, el viernes se estaría rebasando la cifra de 100 mil casos, pues hasta hoy se han contagiado del virus SARS-CoV-2 un total de 99 mil 375 personas. Finalmente, se informó que hubo 35 nuevos decesos para totalizar cinco mil 419 desde el 4 de abril, cuando se reportó la primera muerte en el estado como consecuencia de la enfermedad viral.