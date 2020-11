Compra celular durante Buen Fin y se lleva pantalla por error en tienda departamental

La falta de detalles en los promocionales de una empresa que ofrece servicios y equipos de comunicación, en Iztapalapa, Ciudad de México, llevó a un cliente a comprar un celular ante la promesa de que se le regalaba una pantalla, sin embargo, al pagar, le intentaron cambiar las condiciones y le negaron la promoción.

Ante esto, el cliente llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que le apoyaran, porque con la compra de un equipo celular se le ofreció regalar una pantalla de 32 pulgadas.

#TestimoniosElBuenFin En #CDMX, Profeco concilió con compañía de telecomunicaciones, para respetar y hacer valer la promoción a consumidor en la compra de un equipo celular, se entregara una pantalla de televisión. ¡Estés donde estés, Profeco te protege! pic.twitter.com/AqpxtjAXMP — Profeco (@Profeco) November 20, 2020

La promoción decía que al comprar ciertos equipos Android se regalaba una pantalla, pero no se aclaraba que lo tenía que adquirir con un plan tarifario y el cual debería durar ciertos meses.

El cliente afirmó: "me ofrecieron un equipo y al momento que llegué a pagar me dijeron que eran otras condiciones, las cuales no especificaban. Llamé a la Profeco y finalmente logramos lo que inicialmente ofreció el proveedor", afirmó el cliente.

El comprador finalmente se llevó su equipo celular junto con la pantalla, tal y como decía la promoción, la cual solamente señalaba que al adquirir dicho aparato telefónico se obtendría el regalo.

El incidente se registró en el Centro de Atención a Clientes de Telcel ubicado al interior de Parque Tezontle, en la alcaldía Iztapalapa, donde ya se corrigió la información exhibida para aclarar bajo qué condiciones se regalará la pantalla de 32 pulgadas.