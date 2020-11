VIRAL: Trabajador de famosa tienda de conveniencia habla sobre la 'segunda caja'

El trabajador de una sucursal de la reconocida tienda de conveniencia Oxxo, se ha viralizado en días recientes gracias a un video difundido en redes en el que habla acerca de 'la segunda caja', la cual 'siempre está cerrada'.

El material que se se presume fue registrado en la ciudad de Etchojoa, en Sonora, muestra al hombre con el uniforme de la empresa mientras comenta sobre lo que es trabajar en la tienda.

"Quizá hay veces que la carmelita no te sonría porque también tiene problemas, es humana, tiene deudas, también le rompen el corazón de vez en cuando, así que no esperes una sonrisa siempre de la gente que trabajamos en el Oxxo porque es una chi... Y ustedes vienen así nomás a quererle echarle chamoy a las Sabritas con su CocaCola y no, tenemos vidas chamacos. Y pues cuando abran la segunda caja, vete a la segunda caja, cuando no, no", dice el joven mientras muestra el trabajo de sus compañeros.

Por si fuera poco, el trabajador aprovecha para bromear con un par de clientes que se encontraban en la tienda mientras grababa, carisma que en parte lo ha ayudado a viralizarse en redes sociales.

Aquí les manda saludos el amigo del Oxxo, abrazo !!! pic.twitter.com/sxq5icGSAY — Arturo Castagné Couturier (@acastagne) November 23, 2020