Escuela pide a las alumnas cubrir sus rodillas ‘porque distraen a los profesores’

Padres de familia y estudiantes de una escuela preparatoria de Irlanda están criticando a los administradores de la institución luego de que se les dijera a las alumnas que no usaran ropa reveladora o ajustada, incluidos pantalones o leggigns de ejercicio, que pudiera “distraer” a los varones del personal.

La propuesta de la escuela Presentation College Carlow fue calificada como sexista y se inició una petición en su contra, recoge el New York Post. “Hoy todas las mujeres de cada año de Presention College Carlow fueron llamadas por su Director de Año/Decano de disciplina y les dijeron que no se les permitía usar leggings o pantalones ajustados para educación física, ya que no pueden lucir su 'anatomía de mujer', pues distrae al personal femenino y masculino de la escuela, no a los estudiantes”, lee la petición.

“Esto es espantoso, la mayoría de los estudiantes tienen entre 12 y 18 años de edad y no deben sentirse sexualizados por sus maestros, con quienes deben sentirse seguros”, continúa el texto.

La madre de una estudiante dijo que los funcionarios de la escuela le dijeron a su hija que "sin tobillos, ni rodillas, ni clavículas, básicamente no se nos permite mostrar nada de piel", detalla la web Extra.ie.com.

“Si estos supuestos maestros varones pueden distraerse con niñas de 12 a 18 años, no deberían estar enseñando. Estamos tratando de criar a nuestros hijos de una manera que no se avergüencen de sus cuerpos”, dijo otro padre de familia.

Más de 6700 personas han firmado la petición, mientras que el Departamento de Educación le dijo al diario Irish Mirror que las decisiones sobre uniformes dependen de las juntas escolares. "Las escuelas deben consultar con los padres y estudiantes en relación con esta política. En cualquier caso en el que el padre de un estudiante tenga motivo de queja, los asuntos normalmente se dirigirán al maestro individual o al director de la escuela, según corresponda".