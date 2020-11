Juego de plastilina para explicar una cesárea a los niños divide opiniones

Una madre de familia usó un juego de plastilina Play-Doh para demostrarle a su hijo cómo es una cirugía de cesárea y su idea divide opiniones.

"Cesárea a una mujer embarazada #playdoughsurgery para el cuarto cumpleaños de mi hijo", lee el texto que acompaña al ahora video viral que compartió la médico en Twitter y en el que se observa la explicación de cómo sucede el nacimiento de un bebé por cesárea, con la madre supervisando la ‘cirugía’ que su hijo realiza con la plastilina, recoge el New York Post.

La doctora, conocida en Internet como @thebreakfasteur, también comparte otros tutoriales de YouTube basados ​​en Play-Doh que ha hecho para su hijo, ya sea por ejemplo una cirugía de trasplante de riñón.

La idea específica de la cesárea, no obstante, aunque parece espléndida para algunos internautas, fue también criticada por otros, que dicen que el esbozo que se hace de una verdadera cirugía está mal concebido. “Demasiado énfasis en el bebé. No lo encuentro lindo, en realidad es un poco aterrador" o "Me considero un padre muy progresista y adopto el aprendizaje apropiado para la edad para todos los temas, pero esto es simplemente innecesario y francamente un poco perturbador", fueron algunos de los comentarios.