Abuelos se las ingenian para asistir a reuniones familiares sin violar el confinamiento

Una pareja de ancianos de Texas, en Estados Unidos, encontró una forma creativa para estar presentes con sus seres queridos durante las reuniones familiares de fin de año, pero sin violar el confinamiento por la pandemia: enviar recortes de cartón de sí mismos a tamaño natural.

Missy y Barry Buchanan le dijeron al programa ‘Good Morning America’ que enviaron dos de las enormes réplicas de 6 pies (1.8 metros) a sus nietos en Texas y California para las celebraciones de Acción de Gracias y Navidad.

Mindy Whittington, hija de los Buchanans en California, dice que ‘se echó a reír cuando recibió el paquete’. “Mi mamá me había dicho que iba a enviar un paquete grande para la mesa de Acción de Gracias. Estábamos sorprendidos, no podíamos dejar de reír. No esperábamos recortes de 6 pies de mis padres", cuenta la mujer.

Missy a su vez comenta sobre los recortes que: "Es un recordatorio de que todavía hay algo de qué reírse".