Tráiler de la película de Yuri On Ice sorprende a fanáticos del anime

La producción cinematográfica basada en la serie de anime de 2016, Yuri On Ice, lleva en planes desde el 2017, tiempo en el que ha tenido que ser aplazada en varias ocasiones por el estudio de producción MAPPA.

Pese a los contratiempos que ha sufrido, los fanáticos de la serie no pierden la esperanza de ver pronto culminada la esperada cinta, misma que narra la adolescencia de uno de sus protagonistas 'Viktor', un patinador artístico reconocido a nivel mundial.

De acuerdo a los detalles proporcionados en el tráiler, la película podría estrenarse a finales del año 2021.

Con sólo 12 capítulos emitidos del 6 de octubre al 21 de diciembre del 2016, la serie ganó bastante fama entre los fanáticos del anime, atrayendo incluso a público ajeno a la producción. En México la aceptación del público no fue la excepción, pues incluso en 2017 la convención ConComics de Guadalajara, tuvo como invitada a la creadora de Yuri On Ice, Mitsurou Kubo, así como a la encargada de dirigir el anime, Sayo Yamamoto.

La serie narra la vida de 'Yuri Katsuki' un patinador artístico de origen japonés, que tras una aplastante derrota en la final del Grand Prix, conoce al profesional 'Viktor Nikiforov', quien se compromete a entrenarlo para revivir la carrera de patinaje del protagonista.

Además, la serie fue bastante aclamada entre los fanáticos por mostrar de forma no pretenciosa el amor entre dos personajes del mismo sexo.

