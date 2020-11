Le roban su auto a presentador del clima durante transmisión en vivo

Bradnam finalizaba su segmento cuando notó que alguien se había subido a su vehículo, así que salió corriendo en dirección a su auto, filmando con su celular. "¡Mi coche!", dice, mientras corre hacia su Ford Ranger.

Sin embargo, no puede hacer nada más que ver al delincuente irse lejos. Horas más tarde, la policía arrestó a tres sospechosos, tres adolescentes de 14, 15 y 17 años. El automóvil, sin embargo, aún no ha sido encontrado.

TONIGHT: @LukeBradnam's car stolen stolen right in front of him, after his 9News Gold Coast weather cross last night.

Don't miss his hot pursuit of his Gold Coast carjackers! #9News pic.twitter.com/MsV4jC4w1c