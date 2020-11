¿Qué tanto queremos avanzar en la vida y superarnos? ¿Le tengo miedo al éxito o me cuesta dar el primer paso? ¿Qué tanto me enfoco en mis metas?

El pasado mes de octubre comenzamos el programa de Vibremospositivo junto con Adriana Rodríguez, terapeuta holística desde Uruguay, para trabajar el autoamor y la autocompasión, ¿sabemos querernos, valorarnos y amarnos?

Nuestro invitado especial fue mi gran amigo, el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda en Costa Rica, Dagoberto Hidalgo, quien nos habló de su experiencia y cómo ha logrado conseguir todo lo que se propone.

Nos dice que, si queremos ver el cambio en el mundo, tenemos que empezar con nosotros mismos y vibrar positivo.

Empezó en su carrera desde abajo en su carrera y trabajo por 19 años en una misma institución, rodeado de grandes personas, en el cual fue creciendo, avanzando, hasta que decidió cambiar y hacer las cosas diferentes. Hay que dejar ir y no aferrarse a las cosas para construir algo mejor.

La decisión de cambiar de trabajo le costó, pero era necesario hacerlo para seguir creciendo. Él primero lo trabajó con la mente, lo visualizó y lo trabajó para que se diera.

Hoy en día está haciendo lo que le gusta.

Hay que soñar lo que uno quiere, crearlo en la mente y construirlo.

Lo importante es apoyarnos entre las personas y no juzgarnos. No hay personas mejores que otras, si no que algunas tienen más actitud que otras.

Con respecto a la pandemia, Dagoberto nos dice que queda una gran lección, que hay que hacer trabajo introspectivo y reinventarse. La mayoría de los empleados terminaron trabajando desde casa, adaptándose al nuevo método.

Es necesario el trabajo en equipo y el manejo de un buen líder, quien es el que hace un buen equipo.

A las personas que quieren hacer un cambio y aún no se animan, Dagoberto les dice que no se den por vencidos y que le pongan ganas, que no vean lo negativo y siempre hacia adelante.

Gracias Dagoberto por demostrarnos que con pasión, ganas y trabajo podemos conseguir cualquier sueño por increíble que parezca, gracias también por ser un líder que inspirar y que nos ayuda a vibrar positivo.

Te esperamos todos los jueves por Facebook Live de Vibremospositivo de 6 pm a 7 pm y en Instagram por jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @pamela.marti

¿Y tú, que tanto logras tus metas?, cuéntame a [email protected]