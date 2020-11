Centro Nacional de Inteligencia vigila a líderes de FRENAAA

El Gobierno federal, por medio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mantiene un seguimiento puntual de los movimientos del Frente Nacional anti-AMLO (FRENAAA) y de su dirigente, Gilberto Lozano.

Reportes de inteligencia dan cuenta de que el otrora Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha seguido a esta organización desde, por lo menos, finales de mayo, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que bajo su gobierno desapareció el espionaje político.

El pasado 24 de septiembre, el mandatario afirmó que el espionaje y "todo lo que era el Cisen" había desaparecido. "Todo ese espionaje ya no existe, todo lo que era el Cisen. Además, el que nada debe nada teme, si tiene la conciencia tranquila, no hay problema (...) sobre espionaje, pues la verdad no es novedad, nosotros en la oposición siempre fuimos espiados muchísimos años".

El organismo de inteligencia federal entregó cinco reportes -testados en su gran mayoría- donde se consigna información general de la organización opositora, pero no da detalles, por estar reservadas por seguridad nacional, de las acciones efectuadas por el CNI para hacer el seguimiento.

Al considerar que su divulgación pública pone en riesgo la seguridad nacional, el Centro Nacional de Inteligencia acordó reservar estos reportes de inteligencia por cinco años, hasta 2025.

El organismo de inteligencia justificó esta acción al señalar que los reportes contienen información en materia de seguridad nacional y confidencial con fundamento en los artículos 5, 19 y 51 de la Ley de Seguridad Nacional; 3, 11 fracción VI, 64, 68, 110 fracciones I y XIII, 111 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el primer reporte, con clave SSPC-CNI-IS.03. 02.04.22/2020, bajo el nombre de FRENA promueve campaña #AMLOveteya se asegura que el objetivo de la organización es la destitución del presidente López Obrador antes del 30 de noviembre de 2020, pues se indica que el mandatario federal busca imponer "un régimen comunista".

En otro reporte, bajo la clasificación SSPC-CNI-1S.03.03.04.23-/2020, se indica que FRENAAA pidió a líderes religiosos sumarse a sus movilizaciones y promoverlas en la feligresía, "además los invitó a participar en la Cruzada de 40 días por México (3/jun-12/jul) que consiste en orar y ayunar para que México sea liberado".

En la tercera caravana, el CNI aseguró que FRENAAA sumó a su demanda de renuncia del presidente la exigencia de desafuero y de juicio político, con el argumento de haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el 30 de octubre de 2019.

También se detalla la actividad en redes sociales de Gilberto Lozano contra el Ejecutivo federal, y que en la tercera caravana "se difundirán los hashtags #AMLOveteYa, #LOPEZveteYa, #VetealacarcelAMLO, #LOPEZalPenal y #Estegobiernoseacabo".

En el último reporte, titulado Plantón del Frente Nacional Anti-AMLO en la CDMX, el CNI señala que el dirigente Gilberto Lozano convocó a instalar un plantón en el Zócalo capitalino. "Los manifestantes que permanezcan en el lugar durante el tiempo que dure el plantón recibirán alimentación y utilizarán cuartos de hotel para aseo".