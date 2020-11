Hombres se masturban durante foro virtual de Durango sobre violencia de género

La décimo segunda regidora del Ayuntamiento de Durango, Paulina Monreal Castillo, denunció que durante la transmisión de un foro, jóvenes ingresaron y utilizaron sus cámaras para masturbarse e insultarla en el chat. A través de su cuenta de Twitter, la regidora mencionó que fue en el foro organizado por Jóvenes en Movimiento, un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que jóvenes decidieron masturbare frente a ella y las demás personas, además de insultarla.

Lamento que en pleno siglo XXI y a unas horas de conmemorar el Dia para la concientización y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, sucedan estos hechos. Por eso alzo la voz, porque hoy las mujeres debemos saber que no estamos solas. ¡Ya basta!✋ pic.twitter.com/AczzBK6bIS — Paulina Monreal Castillo (@PaulinaMonreal_) November 25, 2020

"Son insultos para todas las mujeres, no solo para mí", comentó en el video de denuncia. La regidora mencionó que las mujeres y niñas merecen respeto y que están cansadas y hartas de que los hombres crean que son seres superiores y que tienen derecho a reclamar que ocupen sus espacios. "Es lamentable que en pleno siglo XXI tengamos que enfrentarnos a estos estereotipos de que las mujeres no pueden hacer política", comentó y añadió que por el hecho de hacer su trabajo, no merece ella ni ninguna mujer, estar bajo el escrutinio de hombres que se sienten dueños de todo.

"Ya basta", expresó. Ana Luz Sánchez Soto, promotora de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también se encontraba entre las panelistas y escribió en Twitter: "Que ironía... estaba exponiendo en un foro sobre violencia hacia la mujer y varios hombres empezaron a decirnos pu... y a masturbarse frente a la cámara. Esto es ser mujer en México". Javier Castrellón, secretario de Seguridad en Durango, condenó el ataque en redes y aseguró que está en contacto con la policía cibernética del Estado para perseguir el caso.