¿Qué es la Iglesia Maradoniana? La religión dedicada a Maradona 'D10S'

El exfutbolista argentino que ganó reconocimiento a nivel mundial, Diego Armando Maradona, se convirtió en un verdadero icóno del fútbol al punto en que sus seguidores fundaron una iglesia para rendirle honor.

Conocida como la Iglesia Maradoniana, fue fundada el 30 octubre de 1998 en la ciudad de Rosario, en Argentina, misma que se dedica a rendir culto únicamente al fallecido jugador al que llaman 'D10S'

Con imágenes que muestran el rostro de Maradona junto al número 10 que representa el jersey que utilizaba cuando jugaba con el Boca Juniors, los fanáticos del exfutbolista se reúnen para honrar al jugador, así como a los mandamientos y oraciones que ellos mismos establecieron en su religión.

"Diego nuestro que estas en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia,

háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día,

y perdona aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota

y líbranos de Havelange. Diego", es la oración que conforma la 'versión' del Padre Nuestro de la Iglesia Maradoniana.

Algo que llama la atención del público, son los mandamientos que los seguidores de Maradona establecieron para rendir honor a éste:

1° La pelota no se mancha como dijo D10S en su homenaje.

2° Amar al fútbol sobre todas las cosas.

3° Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

4° Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.

5° Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

6° Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

7° No proclamar a Diego en nombre de un único club.

8° Predicar los principios de la iglesia maradoniana.

9° Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

10° No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga (no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil).

Cabe destacar que la iglesia fue fundada el día en que también se celebra el cumpleaños de su 'D10S', por lo cual en dicha fecha suelen celebrar la Navidad.

Otra fecha importante para el culto es el 22 de junio, día en el que en 1986 Maradona marcó historia en el fútbol en el Mundial de México con su 'gol del Siglo' y 'La Mano de Dios'.

Por supuesto la iglesia ha sido motivo de polémica en más de una ocasión, al ser considerada una 'parodia' de la religión católica.